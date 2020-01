Floriansjünger aus Eckolstädt leben Kameradschaft in der Region

Um zwei Dinge müssen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Eckolstädt derzeit wohl keine Sorgen machen – um den hauseigenen Nachwuchs sowie um die guten Beziehungen zu ihren Nachbarn.

Dass die Zusammenarbeit mit den umliegenden Wehren gut funktioniert, dafür bot die jüngste Jahreshauptsammlung ein aktuelles Beispiel. Während die Floriansjünger gerade tagten und debattierten, hatte die FFW Wormstedt die Einsatzbereitschaft übernommen. Und auch wenn 2019 gerade einmal zwei Einsätze für die Eckolstädter Wehr zu bewältigen waren, kam es, wie es kommen musste: Alarm ebenda. Und die Kameraden aus Wormstedt eilten pflichtgemäß am Samstagabend zu der angeforderten Türöffnung nach Eckolstädt.

Eckolstädt arbeiten mit Wehren in Münchengosserstädt und Wormstedt zusammen

Doch auch zu den Münchengosserstädtern wird ein gutes Verhältnis gepflegt. Dies machte sich 2019 etwa an der gemeinsamen Übung beider Wehren bei einer kleinen Katastrophe bemerkbar. So wurde dort in Eckolstädt ein Chemieunfall bei der Firma Homberger nachgestellt. Das Szenario beinhaltete die Bergung zweier Verletzter, einen Brand auf dem Gelände sowie das Vorhandensein ausgetretener Chemikalien. Insgesamt 14 Kameraden aus Münchengosserstädt und Eckolstädt nahmen an der Übung teil.

Für ihren Teil zählt die FFW Eckolstädt unter dem Wehrführer Jens Peschel derzeit 16 Aktive. Was nicht gerade häufig vorkommt, die Jugendfeuerwehr zählt sogar noch mehr Mitglieder als die Erwachsenen-Truppe. Die beachtliche Zahl von 21 Heranwachsenden könnten einmal in die Einsatzgruppe aufrücken. In der Altersklasse über zehn Jahren gibt es 16 Kinder (acht Jungen, acht Mädchen) und es kommen noch fünf Floriansjüngste unter zehn Jahren hinzu (vier Jungen, ein Mädchen).

Zahlreiche Ausbildungen und ein gut gefüllter Veranstaltungskalender

Bei so einer großen Zahl an Kameraden nimmt die Ausbildung einen erwartbar großen Stellenwert ein. Entsprechend der technischen Umrüstungen bildete dabei im Vorjahr das Thema Digitalfunk den Schwerpunkt. Ein Kamerad besucht gerade den Kettensägenlehrgang in Bad Sulza, vier weitere wollen 2020 ihren Grundlehrgang machen, was für stabile Mitgliederzahlen bei der Einsatzgruppe sorgen dürfte.

Mitgliederstark muss die Eckolstädter Wehr auch deswegen bleiben, weil der Jahreskalender immer gut mit Veranstaltungen gefüllt ist. 2019 war die FFW etwa beim Faschingsumzug in Apolda, hatte Dorfteich-Reinigungseinsätze in Eckolstädt und Münchengosserstädt oder beim Eckolstädter Dorffest im Juli. Und auch besuchen die Floriansjünger gerne mal die örtliche Kita mit dem Löschfahrzeug und matschen dort mit viel Wasser herum – eine hervorragende gute Werbung, die vielleicht auch die vielen motivierten Feuerwehrkinder bei der Truppe erklärt.