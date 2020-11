Bestätigt hat der Jugendhilfeausschuss unter Leitung von Tim Kröhnert die Anmeldungen zum Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ in den Jahren 2020 und 2021.

Profitieren könnte danach die Kindertageseinrichtung „Moorentaler Spatzen“, für die derzeit ein Ersatzneubau zum Zwecke der Kapazitätserweiterung errichtet wird. Die vorgeschlagene Fördersumme liegt bei 88.950 Euro. Das Geld soll für die Ausstattung des Neubaus ausgegeben werden.

Profitieren soll obendrein die „Zwergenvilla“ in Thangelstedt. Für den Einbau neuer Fenster ist eine Fördersumme in Höhe von 19.995 Euro vorgesehen. Grundsätzlich gilt es, am Standort 40 Betreuungsplätze zu sichern.

Der Freistaat stellt dem Kreis Mittel in Höhe von 108.945 Euro zur Verfügung. Die Stadt Apolda sowie die Stadt Blankenhain haben sich für die Mittel angemeldet.

Zweiter Rettungsweg für Apoldaer „Nordknirpse“

Während die genannten Einrichtungen in Apolda und Blankenhain vom Landesinvestitionsprogramm profitieren, könnten drei weitere Kindertageseinrichtungen Gelder aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 - 2021 erhalten. In diesem Fall handelt es sich um die Apoldaer Einrichtung „Nordknirpse“. Dort geht es um die Schaffung eines zweiten Rettungsweges, um dem Brandschutzkonzept gerecht zu werden. Die vorgeschlagene Fördersumme beläuft sich auf 270.000 Euro. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 300.000 Euro.

Finanzielle Unterstützung gibt auch für das „Storchennest“ in Wickerstedt. Der Anbau im Sanitärbereich sowie die Schaffung eines Fluchtweges stehen dort im Fokus. Vorgeschlagene Fördersumme: 302.648 Euro bei Gesamtkosten von 373.640 Euro.

Nicht zuletzt soll die Einrichtung „Lindenzwerge“ in Kleinschwabhausen Geld aus dem Förderprogramm erhalten – für den Erweiterungsbau, womit sieben Betreuungsplätze geschaffen und zugleich 16 bestehende gesichert werden. 404.976 Euro wurden als Fördersumme vorgeschlagen. Die Gesamtkosten liegen bei 742.000 Euro.