Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenchorprojekt in Nordhausen: FC Südharz geht wieder ins Trainingslager

Der 1. FC Südharz, wie Kantorin Viola Kremzow ihr Frauenchorprojekt scherzhaft nennt, geht in sein zweites Trainingslager, denn der Ruf nach Wiederholung war schon beim letzten Auftritt im Gottesdienst in Sollstedt Anfang Februar unüberhörbar. Viola Kremzow freut sich auf die vielen Sängerinnen. Beim letzten Mal kamen die Freude am Singen und der gemeinsame Spaß an den Treffen auf keinen Fall zu kurz. Da wird es wohl im Januar ein großes „Hallo“ geben, bevor das „Halleluja“ erklingt.

Am 10., 17., 24. und 31. Januar 2020 wird von 19 bis 20.30 Uhr gemeinsam geprobt. Der dabei wechselnde Probenort hat sich bewährt und soll beibehalten werden. „Somit haben alle die Probe einmal ganz in ihrer Nähe“, erklärt Viola Kremzow das Konzept. Am 1. und 2. Februar 2020 wird der Chor dann Gottesdienste mitgestalten. Geplant sind hierfür Sülzhayn und Niedergebra.

Anmeldung per Mail an: v.kremzow@web.de oder per Telefon 03631 / 9999 766.