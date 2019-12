Das Antlitz von Nordhausen-Nord soll sich in den kommenden Jahren stark verändern. Doch dafür ist der Abriss von Garagen nötig.

Nordhausen. 80 Verträge in der Albert-Träger-Straße in Nordhausen sollen gekündigt werden. Der Stadtrat fühlt sich übergangen und erkämpft einen Kompromiss.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Garagenpläne erzürnen Nordhäuser Stadtrat weiterhin

Die Pläne des Nordhäuser Rathauses, Miet- und Pachtverträge für knapp 80 Garagen in der Albert-Träger-Straße für die Quartiers-Entwicklung in Nord aufzukündigen, erhitzen weiter die Gemüter im Stadtrat. Eine solche Beschlusslage war im Oktober am Gremium gescheitert, weil dieses eine unzureichende Bürgerinformation bemängelt hatte. Danach hatte das Rathaus die Garagennutzer zu einem Informationsgespräch eingeladen. Dass die vom Rat angeregte Veranstaltung dann jedoch ohne Stadträte stattfand, verärgerte vor allem Linken-Fraktionschef Michael Mohr. Er wolle darüber Informationen aus erster Hand, und nicht erst aus der Presse.

Auch die AfD kündigte an, die Beschlussvorlage nicht mitzutragen. „Ohne Not reißen wir Garagen in einem ansehnlichem Zustand gegen den Widerstand der Bürger ab, für die ein späteres Parkhaus sicher teurer wird“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende Jörg Prophet. Einen Kompromiss konnte schließlich SPD-Mann Andreas Wieninger erwirken. Er beantragte, dass die gekündigten Mieter und Pächter ein Angebot für Stellplätze im geplanten Quartiersparkhaus erhalten. Dies bekam mehrheitlichen Segen aus dem Gremium.