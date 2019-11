Gemeinsam für Kölleda organisiert erstmals in eigener Sache

„Die Monate rasen“, sagt Daniela Hofmann. „Wir merken schon, dass wir auch an unsere Grenzen kommen. Wir stehen ja auch alle mitten im Berufsleben.“ Die junge Frau ist Vorsitzende des noch immer jungen Vereins „Gemeinsam für Kölleda“. Etwa anderthalb Jahre lebt der jetzt, regelrecht gegründet etwa ein Jahr. Die erste Jahreshauptversammlung steht an – mit Berichten, Bilanzen, Ausblicken, aber ohne Neuwahlen. Der Vorstand amtiert zwei Jahre. „Wir müssen aufpassen, dass wir keine reinen Eventveranstalter werden“, zieht sie ein Vorfazit der bisherigen Aktivitäten. Sicher habe man sich auf die Fahnen geschrieben, das Leben in Kölleda bunter zu machen und andere Vereine bei Planung und Durchführung ihrer Angebote zu unterstützen, aber das allein reiche nicht. An Standards wie dem Frühjahrsputz soll festgehalten werden. Noch mehr Mitstreiter sollen ins Boot geholt werden – diesmal unter dem Motto „Kölleda blüht“. Mit Landwirt Egbert Geißler haben sie schon gesprochen. Sie wollen Blühstreifen-taugliche Samenmischungen verteilen. Die Zusammenarbeit mit dem Museumsverein soll noch vertieft werden, um Kölledaer Traditionen am Leben zu erhalten. „Nehmt unsere Veranstaltungen und macht was Modernes draus“, seien sie aufgefordert worden. Aber verwässern wollen die Gemeinsam-Aktiven das Angebot doch gar nicht. Warum etwas infrage stellen, was so gut funktioniert hat wie das Museumsfest. „Das muss einfach so bleiben. Vielleicht stricken wir hinten raus noch etwas dran“, sagt Hofmann. Das trifft auch auf das Lichterfest zu. „Das war so gut besucht, aber leider zu Ende, ehe es dunkel war. Da waren die Ergebnisse unserer Mühen gar nicht wahrzunehmen“, bedauert sie.

Sich abzeichnendes Problem für die Veranstaltungen für die Älteren: Ab dem Jahresende wird Kölleda keinen Chor mehr haben. „Er löst sich auf, aus Altersgründen“, weiß die Vereinsvorsitzende. Seit den Wahlen zum Stadtrat ist Gemeinsam für Kölleda auch in diesem präsent. „Wir wussten, dass das nicht einfach wird“, sagt Hofmann. Sie sieht den Verein aber auch hier auf einem guten Weg zu zeigen, „dass wir nicht naiv an das alles herangehen“. Dafür habe man einiges getan. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) habe ihnen bestätigt, dass sie in 20 Jahren, die er überblicken könne, die einzigen seien, die Weiterbildungsangebote des Gemeinde- und Städtebundes für Kommunalpolitik-Neulinge in Anspruch genommen hätten. Hoffmann: „Vor allem von Bürgermeistern a.D. haben wir da viel gelernt.“ Für diesen Freitag, 22. November, hat der Verein erstmals etwas nur für seine Mitglieder organisiert. In der „Bagatelle“ steigt eine interne Feier. Die Jahreshauptversammlung ist am 21. Dezember.