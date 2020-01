Gemeinsam in den Ruhestand

Zum letzten Mal öffnete die Kinderarztpraxis von Christiane Karstädt am Sömmerdaer Marktplatz vergangenen Freitag. 29 Jahre lang war die Kinderärztin für unzählige Kinder da, die zum Teil als Erwachsene mit ihren eigenen Kindern wiederkamen. Nun winkt der Ruhestand.

Und Christiane Karstädt geht nicht alleine. Ihre beiden Helferinnen Waltraud Zeunert und Daniela Dietrich verabschieden sich gleich mit. Nach fast 30 Jahren, in denen sie die Kinderarztpraxis gemeinsam in Sömmerda etabliert hatten, fiel die Entscheidung nicht schwer, auch gemeinsam aufzuhören.

Die Bestellbücher der Praxis waren immer voll. Übervoll, wie Waltraud Zeunert sagt. Und trotz des großen Zulaufs und des Ärztemangels, der auch vor der Kindermedizin nicht Halt macht, habe Christiane Karstädt nie einen kleinen Patienten weggeschickt. Nie gab es einen Aufnahmestopp. Stattdessen fiel öfter mal die Mittagspause aus oder der Abend wurde länger.

Belastend dabei sei vor allem der Papierkram gewesen, bestätigt auch Daniela Dietrich. Die Bürokratie habe einen großen Teil der Arbeitszeit eingenommen. Die Balance zu finden, für jedes Kind auch genügend Zeit einzuplanen, sei gerade in der letzten Zeit immer schwieriger geworden.

In den 29 Jahren habe sich einiges verändert, sagt Christiane Karstädt. Vor allem die Impfverweigerer, die von Jahr zu Jahr mehr werden, bereiten ihr Sorgen. „Noch nicht, später vielleicht, gar nicht“ sind die Antworten, die die Ärztin oft zu hören bekam, wenn es um die Impfungen ging. „Das gab es früher nicht.“

Noch befürchte sie nicht, dass alte Krankheiten wie Keuchhusten, Masern oder Röteln zurückkommen. Wenn sich aber immer mehr Eltern dazu entscheiden, ihre Kinder nicht impfen zu lassen, so lasse sich die Rückkehr bald nicht mehr vermeiden. „Mit einer Impfung sind nicht nur die Kinder geschützt, sondern auch Kranke, Alte und Schwangere im direkten Umfeld, für die diese Viren wirklich gefährlich werden können“, sagt Karstädt.

Die Praxisräume am Marktplatz in Sömmerda gibt Karstädt auf. Dort wird auch keine neue Kinderarztpraxis eröffnen. Das sei auch gut so, sagt die Ärztin. Die Räume seien für Eltern mit Kinderwagen nur sehr schwer zu erreichen gewesen, einen Fahrstuhl gab es nicht. „Einen Nachfolger für meine Patienten zu finden war unheimlich schwierig“, sagt die Ärztin. Über zwei Jahre habe es gedauert, bis ein Ersatz in Sicht war. Das Medizinische Versorgungszentrum von Volker Kielstein in der Erfurter Straße übernimmt nun die kleinen Patienten. Zum 1. April 2020 fängt dort eine neue Kinderärztin an.

Neben der Arbeit sind Christiane Karstädt, Waltraud Zeunert und Daniela Dietrich auch privat ein Team geworden. Viele Reisen und gemeinsame Feiern liegen hinter den drei frisch gebackenen Rentnerinnen. Zuletzt die Abschlussfahrt nach Dubai. Die gemeinsame Zeit wollen sie auch im Ruhestand nicht aufgeben. „Jede Woche einmal schwimmen gehen. Das haben wir uns erstmal vorgenommen“, sagt Zeunert. Und auch die nächste Reise im kommenden Jahr sei schon gebucht.