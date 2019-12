Bad Sulza. In Bad Sulza wurden am Donnerstag über 5600 Euro Spendengelder an die Initiative Krebskranker Kinder Jena übergeben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glücksengel und Wünsche sollen für ein Lächeln sorgen

Auf insgesamt 5624,40 Euro wuchs am Ende die Summe, die am Donnerstag in Bad Sulza als Spende an Katrin Mohrholz von der Elterninitiative Krebskranker Kinder in Jena übergeben werden konnte. Zu dem Erfolg trug nicht nur die Grundschule „Am kleinen Weinberg“ in Bad Sulza bei, sondern auch der Weinbauverein und der 1. Apoldaer Pokerverein mit verschiedenen Aktionen, sowie die unzähligen privaten Spender aus der Kurstadt und dem Landkreis, die gemeinsam die Spendentöpfe füllten.

Schon seit 2001 sammeln die Schüler der Grundschule jedes Jahr zur Adventszeit Geld für die Initiative. Dafür stellen die Erst- bis Viertklässler gemeinsam mit ihren Lehrern und Erziehern jede Menge auf die Beine. So unter anderem die Weihnachtsaufführung, die diese Woche jeweils am Dienstag und Mittwoch vor großem Publikum gezeigt wurde. Dabei geht auch stets die Spendendose durch die Zuschauerreihen.

Dass die Schule in diesem Jahr wieder das Conference Center der Toskana-Therme nutzten konnte, weil sich die eigene Aula noch immer in der Sanierung befindet, dafür dankten die rund 150 Schüler gestern in der Turnhalle der Regelschule Klaus Lohmann von der Toskanaworld persönlich. Gleichzeitig zeigten sich die Schüler bei dieser Gelegenheit gegenseitig und den anwesenden Gäste noch einmal die Höhepunkte ihres Programms aus den einzelnen Klassenstufen. Spenden gesammelt wurden aber auch außerhalb der Schule. Da waren die Mädchen und Jungen abermals reichlich erfinderisch. So haben einige zu Hause fleißig gebastelt und weihnachtliche Deko an Freunde, Verwandte und Nachbarn verkauft. Zwei Schülerinnen haben vor ihrem Haus sogar eine Tanzshow aufgeführt und Passanten um eine Spende gebeten. Und auch die Eltern, Lehrer und Erzieher haben zur stolzen Summe von 1549,40 Euro beigetragen.

Einen großen Anteil am Erfolg haben aber auch die Gäste der 1. Bad Sulzaer Wein- und Pokernacht und selbstverständlich mithin auch die Mitglieder des Weinbauvereins und des 1. Apoldaer Pokervereins. Gemeinsam hatte man die Charity-Veranstaltung Ende November aus der Taufe gehoben. Am Ende kamen insgesamt 4075 Euro zusammen.

Die selbst gebastelten Glücksengel aus Treibholz haben die Grundschüler aus Bad Sulza mit persönlichen Wünschen für die kleinen Patienten in Jena versehen. Foto: Sascha Margon

Das Geld, so erklärt Geschäftsführerin Katrin Mohrholz von der Elterninitiative, werde in erster Linie für die Begleitarbeit der kleinen Patienten im Jenaer Eckhaus verwendet, sowie für die Überraschungskiste, die in schweren Momenten für ein kleinwenig Ablenkung bei den Kindern sorgen soll. Außerdem werden mit den Spendengelder die Rückzugsräume ausgestattet, in denen die kleinen Patienten mit ihren Familien ein Stückchen Privatsphäre im sonst schweren Klinikalltag erleben dürfen.

Dem aber nicht genug. Denn seit Jahren basteln die Grundschüler zudem noch kleine Glücksengel, die mit ganz persönlichen Wunschkarten versehen sind. Diese werden zum Weihnachtsfest an alle Kinder übergeben, die auf Grund der Schwere ihrer Krankheit die Klinik nicht verlassen können. Und das sind in diesem Jahr knapp 30 Kindern. So viel, wie noch nie, sagt Katrin Mohrholz.