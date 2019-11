Gotha. Stadtführungen gibt es in Gotha auch in der kalten Jahreszeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Gästeführungen starten in die Wintersaison

Die Tourist-Information Gotha / Gothaer Land bietet auch in der Wintersaison zahlreiche Stadt- und Kasemattenführungen sowie Erlebnisrundgänge an. Darauf weist die Kultourstadt-GmbH hin. Jeden Samstag werde 14 Uhr eine öffentliche Stadtführung angeboten. Wer die unterirdische Festungsanlage von Schloss Friedenstein entdecken wolle, könne sich täglich um 13 Uhr durch das Labyrinth der Kasematten führen lassen. Über die Wintermonate hinweg finden Erlebnisrundgänge wie der Rundgang „Schiller verliebt & Goethe gelehrsam“ sowie Führungen über den Gothaer Hauptfriedhof statt.

Alle Termine, Zeiten und Preise unter: www.gotha-adelt.de/erlebnisreich. Weitere Informationen in der Tourist-Information am Hauptmarkt 33, in 99867 Gotha, per E-Mail an: tourist-info@gotha-adelt.de oder unter Tel.: 03621 / 510450.