Gottesdienste und Feste zur Einheitsfeier in Thüringen

Erfurt/Weimar/Eisenach/Mödlareuth. Den Tag der Deutschen Einheit haben die Menschen in Thüringen bei Gottesdiensten und Festen gefeiert.

Am Tag der Deutschen Einheit hat der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, dazu aufgerufen, auch heute Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Man müsse aktuelle Tendenzen der Spaltung in der Gesellschaft erkennen und für Versöhnung und Gemeinschaftsbewusstsein eintreten. «Das ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft», sagte Kramer. Es sei wichtig, dass man im liebevollen Dialog bleibe, verschiedene Meinungen akzeptiere, immer die Menschenwürde des Anderen im Blick behalten und Lösungen zum Wohle aller suche.

An vielen Orten in Thüringen hatten am Sonntagmorgen die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Zahlreiche Gemeinden und Einrichtungen würdigten die Vereinigung des Landes vor 31 Jahren mit Veranstaltungen wie Andachten, Gottesdienste, Konzerte, Lesungen, Feste und Wanderungen.

Im einst geteilten Dorf Mödlareuth an der Grenze von Bayern und Thüringen wurde im Deutsch-Deutschen Museum daran erinnert, dass das Dorf durch eine Mauer lange geteilt war und seit 1989 wieder geeint ist. Auch in der Landeshauptstadt Erfurt, aber auch in Eisenach, Jena und der Gedenkstätte Point Alpha zwischen Geisa in Thüringen und Rasdorf in Hessen, wurde der 31. Tag der Deutschen Einheit mit Gottesdiensten gewürdigt.

Nach einer friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989 hatte sich der ostdeutsche Staat am 3. Oktober 1990 mit der Bundesrepublik vereinigt.