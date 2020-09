Gradierwerk Bad Sulza präsentiert sich teilweise ohne Gerüst

Das frische Holz steht dem Gradierwerk in Bad Sulza hervorragend. Schon jetzt kann man sich von künftigen Optik nach der Beendung der Sanierungsarbeiten einen guten Blick verschaffen, da das Gerüst um neue Pumpenhaus abgebaut wurde. Auch sind die Arbeiten der Zimmermänner im vorderen Bereich im Wesentlichen abgeschlossen. Geschäftiges Treiben gibt es am anderen, noch eingerüsteten Ende, wo die Firma ThueReSa aus Gotha unter anderem am Dach, an den Giebeln und an der Verschalung arbeitet.