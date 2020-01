Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großromstedter Kameraden freuen sich auf neues Gerätehaus

So bald wie möglich soll die Freiwillige Feuerwehr (FFW) aus dem ehemaligen Backhaus, das gerade das Domizil der Floriansjünger in Großromstedt ist, in die im Bau befindliche Alternative umziehen. Nicht nur passt dann das aktuelle Einsatzfahrzeug – seit 2019 ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) – wieder in das Gerätehaus, auch könnten dann andere provisorische Zustände endlich ein Ende finden.

Doch nicht nur in die Zukunft blickten die Kameraden der FFW Großromstedt auf der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung. Das abgeschlossene Jahr sorgte bei den aktuell 14 Aktiven für zwei Einsätze – einmal musste das Zelt für das Dorffest gegen den möglichen Sturm gesichert werden, das andere Mal war ein Ast auf eine Straße gestürzt. Erste Kameradin bei der Freiwilligen Feuerwehr Großromstedt Der Gesamteinsatzzeit von 8 Stunden stehen hier 512 Ausbildungsstunden der Kameraden gegenüber. Zwar verfehlte die Truppe mit durchschnittlich 37 Stunden das Ausbildungsziel von wenigstens 40 Stunden, aber sei man im Ernstfall trotzdem gewappnet. Während das Durchschnittsalter der Einsatzgruppe 35 Jahre beträgt, gibt es seit 2019 die erste Frau in der Truppe. 2020 könnte sich die „Frauenquote“ sogar verdoppeln, da die Freundin eines Kameraden ihrerseits einen Aufnahmeantrag ausgefüllt hat. Während bei einer Feuerwehrfamilie Nachwuchs ins Haus steht, besteht die Jugendfeuerwehr schon jetzt aus sechs Kindern und Jugendlichen. Einsatzfahrzeug steht momentan in Garage eines Agrar-Unternehmens Problematisch ist aus jetziger Sicht jedoch, dass das TSF wegen seiner Höhe derzeit nicht im Gerätehaus geparkt werden kann. Es steht in einer Garage eines Agrar-Unternehmens. Durch den nötigen Umweg der Kameraden nach dem Umziehen im Gerätehaus, kann die Wehr schnelle Ausrückezeiten derzeit nicht gewähren. In den kommenden beiden Wochen soll aber der Rohbau des neuen Gerätehauses abgeschlossen werden und bereits das Tor eingebaut werden. Je früher der Umzug vollzogen wird, umso besser. Das derzeitige Provisorium wird in Teilen der Wehr als „Abstellkammer der Gemeinde“ wahrgenommen. Die sanitäre Einrichtung sei zudem alles andere als zeitgemäß und außerdem keine Heizung vorhanden.