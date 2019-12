Grußwort des Bürgermeisters von Heiligenstadt

Liebe Heiligenstädterinnen,liebe Heiligenstädter, liebe Bürgerinnen und Bürger in unseren Ortsteilen,

nach dem Herbst und dem grauen „Niesel-November“ ist nun wieder die Zeit der Lichter. Weihnachten ist da, der Jahreswechsel naht. Viele Menschen bereiten sich auf das Zusammentreffen von Freunden und Familie vor. Oft kommen die zwischenzeitlich erwachsenen und beruflich auswärts tätigen Kinder über die Feiertage in ihre frühere Heimat und besuchen die Eltern. „Driving home for christmas“ – man erkennt es an den vielen auswärtigen Autokennzeichen in der Stadt. Bei all dem Trubel wünschen wir Ihnen, dass Sie in diesen Tagen Zeit haben für besondere Rituale. Vielleicht backen Sie alle gemeinsam, machen gemütliche Spieleabende.

Heiligenstadt ist kulturelle Hauptstadt des Eichsfeldes

Weihnachten ist auch die Zeit des Rückblickes. Unser kleines Städtchen kann sich sehen lassen. Das betrifft alles bauliche, alle Einrichtungen, Straßen und Plätze. Wir sind Wohnstadt, Einkaufsstadt, Gewerbe- und Schulstandort, es gibt ein großes Angebot für Sport, Erholung und Wellness.

Wir sind aber auch die kulturelle Hauptstadt unseres Eichsfeldes. Nirgendwo anders in der Region ist der Veranstaltungskalender voller, als in Heilbad Heiligenstadt. Viele neue Veranstaltungen haben sich etabliert. Das „Kamingeflüster“ in Schmerbachs Keller gehört heute zum Jahresende dazu wie das Barockkonzert zum Sommer. Längst sind Weinfest und Vitalpark-Open-Air besondere Highlights im Veranstaltungsjahr.

Palmsonntagsprozession trotz Baustelle

Aber auch kirchliche Kultur pflegen wir. So wird die Heimensteiner Kirmes in diesem Jahr 657 Jahre alt. Und die Palmsonntagsprozession findet trotz Baustelle in der Fußgängerzone natürlich auch im Jahr 2020 statt. Jünger, dennoch schon etabliert, ist die kleine aber feine Krippenausstellung auf dem Klausberg zu Weihnachten oder der „Zum Tee bei Storm“ im Literaturmuseum.

Meist werden diese und viele weitere Veranstaltungen privat organisiert und durchgeführt. Beispielloses Engagement einiger Mitbürger sorgt so für eine hohe Lebensqualität in unserer Stadt. Dafür einen herzlichen Dank!

Dank an Feuerwehr, DRK und THW

Liebe Heiligenstädterinnen und Heiligenstädter, liebe Bewohner unserer Ortsteile, Danke sage ich erneut allen, die sich täglich um das gute Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt gekümmert haben. Dank an die Kameraden der Feuerwehr, des DRK und des THW, auf die man immer zählen kann.

Bei Wind und Wetter und auch bei schönstem Sonnenschein werden sie zum Einsatz gerufen, niemals ist ein Einsatz planbar. Danke an alle Ehrenamtlichen, die in unseren Vereinen Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass Sport, Kultur und Unterstützung für den Nächsten überhaupt möglich ist.

Herzliches Willkommen an neue Bürger

Ausdrücklich begrüßen möchte ich alle großen und kleinen neuen Bürger unserer Stadt, die in diesem Jahr ihr erstes Weihnachtsfest in Heiligenstadt feiern. Seien Sie herzlich willkommen! All denen, die sich zu den Weihnachtstagen einsam fühlen, wünsche ich Kraft, Erinnerungen an schöne Tage zuzulassen.

Auch der Besuch eines Gottesdienstes oder Begegnungen beim Spaziergang können Ihnen Mut und Zuversicht geben. Sie sind nicht allein! Allen Menschen in unserer Stadt, Einwohnern und Gästen, Großen und Kleinen, wünsche ich noch im Nachhinein frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2020!

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Spielmann