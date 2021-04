Junge helfende Hände im Alltag

Erfurt. Mit Nachbarschaftshilfe und Einsätzen in der Natur beginnt die Thüringer Jugendaktion „Heldenhaft“.

Nachbarschaftshilfe, Einsätze im Naturschutz, soziale Projekte – mit kleinen Gesten und großen Aktionen wollen sich die Jugendverbände von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Deutschem Rotem Kreuz (DRK) für die Bundesauszeichnung „Helfende Hand“ bewerben. „Mit dem Wettbewerb wollen wir mehr Zwischenmenschlichkeit in den Alltag bringen und darauf aufmerksam machen, dass das Band von Herz zu Herz auch in herausfordernden Zeiten Bestand hat“, sagt Holger Münch, Geschäftsführer der Thüringer Jugendfeuerwehr. Die Aktion geht von diesem Samstag bis zum 24. Juli. Unter dem Titel „#heldenhaft“ berichten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Instagram und auf ihren jeweiligen Vereinsseiten im Internet von ihren Projekten.

Zum Start der Aktion haben schon mehrere Verbände die ersten guten Taten vorgelegt: So haben junge Helfer des ASB für Senioren eingekauft, die angehenden Lebensretter der DLRG und der Malteser haben am Ufer der Gera, im Stadtgebiet von Erfurt und entlang eines Wanderweges im Landkreis Gotha Müll gesammelt. In Apolda hat die THW-Jugend Insektenhotels zusammengebaut, die an Kindergärten und Altenheime weitergegeben werden. Um den Corona-Maßnahmen zu entsprechen, lautet das Motto der Helden-Aktion „Zusammen gedacht, allein gemacht“.