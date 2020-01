Herbert Verkouter feiert in Nordhausen seinen 100. Geburtstag

Man sieht ihm die 100 Jahre kaum an: Herbert Verkouter erfreut sich bester Gesundheit und feierte am Sonntag in der Gaststätte Brandenburg in Nordhausen im Kreis der Familie seinen 100. Geburtstag.

Der Ur-Nordhäuser hat eine Menge zu erzählen. „1940 musste ich in den Krieg ziehen. Damit war meine gesamte Jugend verdorben“, erinnert er sich. Er hatte zuvor Handelskaufmann gelernt und bei der Mabag (Maschinen- und Apparatebaugesellschaft) in Nordhausen gearbeitet. Der Jubilar machte den Frankreich-Feldzug mit und wurde anschließend nach Russland an die Ostfront versetzt. Im Heimaturlaub heiratete er 1942 seine Ilse in der Nordhäuser Blasiikirche.

„Besonders schlimm für meine Frau war die Nachricht von einem Kriegskameraden, dass ich im März 1945 an der Front gefallen sei“, blickt er zurück. Groß war dann die Erleichterung, dass es sich dabei um eine Falschmeldung gehandelt hatte. „Erst Weihnachten 1946 habe ich in der Kreisgefangenschaft erfahren, dass ich Vater eines Jungen geworden bin“, berichtet er weiter. 1947 ist er dann nach Nordhausen in die Heimat zurückgekehrt.

„Nach meiner Rückkehr habe ich bei der Kripo angefangen und als Kriminalkommissar gearbeitet“, erinnert sich Verkouter. Als er drei Jahre später befördert und versetzt werden sollte, bat er um seine Entlassung, die ihm auch gewährt wurde. Also begann ein neues berufliches Kapitel im Großhandel für Schuh- und Lederwaren in der Rolandstadt. Verkouter ging nach Leipzig, wo er an der Karl-Marx-Universität zwölf Semester Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss „Diplom“ studierte. Zurück in Nordhausen, arbeitete er sich bis zum Fachbetriebsleiter im Großhandel hoch. Im Januar 1985 war Schluss, als er genau mit 65 Jahren in Rente gehen durfte.

Mit seinem Sohn Klaus verbindet ihn ein inniges Verhältnis. „Ich habe Klaus immer zum Fußball zu Motor Nordhausen gefahren“, blickt er zurück. „Mit fünf oder sechs Jahren habe ich meinen ersten Lederfußball geschenkt bekommen“, sagt Klaus. Damals wurde der heutige Chronist von Wacker Nordhausen mit dem Fußball-Gen infiziert.

Vater Herbert hält sich mit Spaziergängen, Lesen und dem Lösen von Sudoku-Rätseln fit. Seit anderthalb Jahren wohnt er im DRK-Pflegeheim Nord in Nordhausen. „Dort fühle ich mich gut aufgehoben“, betont der agile Jubilar.