Herrlich detailverliebte Modelleisenbahnschau in Apolda

Zum Lichterfest in Apolda gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Modelleisenbahnausstellung der Apoldaer Eisenbahnfreunde im Stadthaus – die noch digitaler geworden ist.

Die letzten Vorbereitungen der Apoldaer Eisenbahnfreunde für den Start am Freitag sind fast abgeschlossen. Und selbstverständlich haben sich die Vereinsmitglieder auch in ihrem 35. Bestehensjahr für die Jahresschau, die immer zusammen mit dem Apoldaer Lichterfest zusammen stattfindet, wieder eine ganze Menge an Neuerungen einfallen lassen.