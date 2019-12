Das Hexenhaus im Märchenwald auf dem Lutherplatz in Nordhausen ist nun offiziell an die Stadt übergeben worden. Es soll unter anderem für Vorlesestunden für Kindergartengruppen genutzt werden.

Hexenhäuschen gehört nun offiziell der Stadt Nordhausen

Das Hexenhaus auf dem Lutherplatz im Märchenwald ist am Montag offiziell an die Stadt Nordhausen übergeben worden. Möglich wurde dieses Projekt unter anderem durch eine großzügige Unterstützung der Stiftung der Kreissparkasse Nordhausen, heißt es in einer Mitteilung des Geldinstituts. In Anwesenheit von Matthias Jendricke, dem Vorsitzenden der Stiftung der Kreissparkasse, Wolfgang Asche, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, und Falk Freyberg vom VHS-Bildungswerk nutzte Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken.

Das Häuschen wurde in mehr als 8000 Arbeitsstunden von den Mitarbeitern des VHS-Bildungswerks gebaut. Mehr als 200 Europaletten wurden zu einem 5,20 mal 3,40 Meter großen Hexenhaus mit mehr als 1400 Dachschindeln verarbeitet.

Neben dem Hexenhaus haben die Beschäftigten des VHS-Bildungswerks im vorigen Jahr bereits das Eingangstor des Nordhäuser Weihnachtsmarktes und weitere gestalterische Elemente wie Märchenfiguren, Holzzäune, große dreidimensionale Holzsterne sowie die Wegweiser für den Nordhäuser Weihnachtsmarkt angefertigt. Das Hexenhaus wird unter anderem für Vorlesestunden für Kindergartengruppen genutzt.