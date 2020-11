Die Fusionen der Saaleplatte sowie von Ködderitzsch mit der Landgemeinde Bad Sulza werden Neujahr weiter vollzogen. So hat sich der Stadtrat unlängst auf die Angleichung der alten Satzungen verständigt – darunter die Hundesteuersatzung.

Für die Halter der 544 registrierten Fellnasen in der Bestandslandgemeinde ändert sich wenig. Teurer wird es für die meisten Halter der 330 Tiere in der Saaleplatte. Bisher kostete der erste Hund 25, der zweite 50 und jeder weitere 100 Euro pro Jahr. In Ködderitzsch (21 angemeldete Hunde) wurde in 20 Euro, 40 Euro und 60 Euro gestaffelt. Künftig kostet der erste Hund einheitlich 40 Euro, jeder weitere 70 Euro.

Für Hundezüchter gibt es künftig bereits eine Ermäßigung, wenn nur ein einziger Zuchthund gemeldet ist. Die Vereinheitlichungen treten ab 1. Januar 2021 in Kraft und führen insgesamt zu einem mittleren vierstelligen Betrag an Mehreinnahmen.