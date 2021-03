Immer mehr Jugendliche wegen Alkoholkonsum im Krankenhaus behandelt

In Thüringen mussten in den vergangenen Jahren immer mehr Jugendliche wegen übermäßigen Alkoholkonsums stationär im Krankenhaus behandelt werden. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen traf das im Jahr 2019 auf 662 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis unter 20 Jahren zu, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte.

Damit habe sich eine seit 2014 anhaltenden Entwicklung fortgesetzt. Damals waren 480 junge Menschen betroffen. Zu möglichen Gründen des steigenden Alkoholmissbrauchs wurden keine Angaben gemacht.

Die Diagnose «akuter Rausch» sei 2019 Ursache bei 92,7 Prozent aller alkoholbedingten Krankenhausbehandlungen der 13- bis unter 20-Jährigen gewesen, hieß es. Dabei waren rund zwei Drittel der der Betroffenen den Statistikern zufolge männlich.

Im Vergleich der letzten Jahre stieg aber die Zahl der betroffenen weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen von 2014 bis 2019 um 42,6 Prozent. Bei den männlichen Patienten habe der Anstieg bei 35,2 Prozent gelegen.