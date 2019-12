Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer mehr Studenten sind Tafel-Kunden in Nordhausen

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) unterstützt die Nordhäuser Tafel mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. Einerseits sei diese seit Jahren schon übliche Hilfe Teil des gesamten Engagements der WBG im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich, andererseits wisse man, dass auch einige der Genossenschaftsmitglieder auf diese Hilfe angewiesen sind, sagte WBG-Vorstand Sven Dörmann beim Besuch in der Tafel. Nach wie vor nutzen mehr als 14.000 Haushalte die Angebote der Nordhäuser Tafel, zu denen auch in diesem Jahr über 4000 ausgegebene Essen in der Suppenküche gehören. Neben sozial schwachen Familien gehören zunehmend Studenten der Nordhäuser Hochschule zu den Kunden.