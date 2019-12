In Ellrich steht die Frage: Wer schmiert am schnellsten 30 Fettbrote?

Am Samstag konnte das Ellricher „Mach dich ran“-Team, das in diesem Jahr schon so erfolgreich für die Johanniskirche gekämpft hatte, erneut sein Können unter Beweis stellen. Diesmal machte die normale Spielshow mit MDR-Moderator Mario Richard in der Kirche Station. Dabei ging es um die Aufgabe, möglichst schnell 30 Fettbrote mit Gürkchen zu schmieren. Die genaue Zeit musste geschätzt werden. Doch es war kein normales Brot, das für die Spielshow verwendet wurde, sondern jenes Brot, das nach dem Rezept des „Mach dich ran“-Teams gebacken wurde. „In der Bäckerei Kellner wird dieses Brot jeden Freitag zum Verkauf angeboten. 50 Cent des Preises gehen als Spende an die Kirchengemeinde“, teilt Pfarrer Jochen Lenz unserer Zeitung mit.

Wolfgang Pientka, der sich zusammen mit seiner Frau Hannelore um die Kultur in Ellrich kümmert, freut sich über den spürbaren Aufschwung, der in diesem Jahr in Ellrich zu verzeichnen ist. „Hinter diesen Maßnahmen und Events stehen immer Menschen, die aktiv dabei sind, ob im Vordergrund wie das Mach-dich-ran-Team oder die helfenden Hände im Hintergrund, die nie vor den Kameras zu sehen sind und dies auch nicht wollen. Diesen Ehrenamtlichen sei hier gedankt“, sagt Pientka. Ohne sie wäre dieser Aufschwung gar nicht möglich gewesen.

Wer dieses Miteinander erleben möchte, sollte sich die Fernsehsendung des MDR am 16. Dezember um 19.50 Uhr anschauen, für die die jüngste Spielrunde in der voll besetzten Johanniskirche aufgezeichnet wurde. Weitere Möglichkeiten der Begegnung gibt es am 14. Dezember um 17 Uhr beim Weihnachtskonzert in der Johanniskirche und am 15. Dezember um 13 Uhr bei einer kurzen Andacht in dieser Netzwerkkirche mit anschließendem Kaffee und Kuchen.