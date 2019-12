Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Flurstedt präsentierte Spendensumme wuchs sogar noch weiter

“Lahmsam“ – dieses Wort schnappte die Pfarrerin vor ihrer Andacht zum 16. Adventskonzert in Flurstedt am Sonntag im Zug auf und trug es in die versammelte Gemeinde. Gesagt hatte es ein kleines Mädchen, das vom Bruder zwar korrigiert wurde, aber doch gefiel Cornelia Kühne der kindliche Neologismus. Denn nicht nur langsam, sondern sogar „lahmsam“ könne die Wartezeit verrinnen, bis die 200.000 Euro für die Neuanschaffung einer Orgel im Gotteshaus zusammen gekommen sein könnten.

Doch noch bevor die Lindenberger Blasmusikanten die Andacht musikalisch mit einem Konzert beschlossen, bekamen die „Orgelengel“ – wie Cornelia Kühne sie liebevoll nennt – einen Auftritt. Mit bürgerlichem Namen heißen sie Jenny Baum und Christiane Pilz und zeigen mit ihrer Aktion „Vier Engel für ein Halleluja“ (diese Zeitung berichtete), dass sie seit Anfang August bereits sehr erfolgreich Spenden für die Orgel einwerben konnten.

In der der streng geheimen Einladung an die Presse hieß es noch, dass am Sonntag der Spendenstand von 4666 Euro der Öffentlichkeit präsentiert werden würde. Und so schien es zunächst auch, als die Mitglieder des Kirchenkreises sich zur Rede der „Orgelengel“ große Tafeln schnappten mit Ziffern und diese in die Luft hielten. Doch sei diese Zahl da schon nicht mehr aktuell gewesen, weswegen jeder eine weitere Tafel dabei hatte. Eine kürzlich eingegangene Großspende über 1500 Euro hatte aus den 4666 Euro nämlich stolze 6166 Euro gemacht.

Für die ersten 25 Spender hatten sich Jenny Baum und Christiane Pilz ein besonderes Dankeschön überlegt. Sie erhielten 3D-gedruckte Plätzchen mit Orgelsymbolik und eine spezielle Medaille. Unter ihnen war auch ein Stifter aus Ellrich, der Stadt gegen dessen Team die Flurstedter beim MDR gekämpft und verloren hatte.

Doch im Laufe des Adventsabends sollte der Spendenstand bereits wieder überholt sein. So stieg die Zahl der Paten auf 41 an und die Summe an Mitteln für die Orgel auf 7436 Euro.