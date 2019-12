Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Liebstedt öffnet heute das nächste Türchen

Elf Türchen des Liebstedter Adventskalenders haben sich bereits geöffnet. Heute folgt das nächste. Denn ab 18 Uhr laden die Tischtennisfreunde im Ort zum Adventstermin in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Zuvor ging es am Sonntag an dieser Stelle musikalisch in den 3. Advent. Eingeladen dazu hatte die Kirchgemeinde Liebstedt/Goldbach. Dabei sorgten die Vielharmoniker, der Liebstedter Chor und die Lindenberger Blasmusik für ein besinnliches Adventskonzert, gespickt mit alten und modernen Weihnachts- bzw. Winterliedern. Durch das Programm im gut gefüllten Liebstedter Saal führten Uta Gunstheimer und Pfarrerin Christin Bärwald. Evelyn Butzkies rundete den Nachmittag mit Erzählungen und Gedichten ab. Als jüngste Teilnehmer trugen die 13-Jährige Emilia und die 9-Jährige Helena zum Programm bei, die auf dem Akkordeon ein Lied zum Besten gaben. Nach dem offiziellen Teil gab es für die Gäste Kaffee und Kuchen. Die nächsten Türchen öffnen sich in Liebstedt: Heute (Donnerstag) ab 18 Uhr im Saal mit den Tischtennisfreunden; am Freitag, ab 18 Uhr bei Familie Seiffert, Lange Straße 117; Samstag, ab 18 Uhr in der Bergstraße 104; am Sonntag ab 18 Uhr laden die Lindenberger in den Saal, Montag ab 17 Uhr öffnet sich das Türchen auf dem Spielplatz in Goldbach und das Finale ist am Heiligabend ab 16.30 Uhr beim Krippenspiel in der Kirche.