Infopunkt im Bahnhof in Ellrich: Gedenkort soll mehr Würde erhalten

Andreas Heise interessiert sich sehr für die Geschichte der Südharzer Region. Als Ellricher liegt ihm vor allem die unheilvolle Historie des Nationalsozialismus und deren Auswirkungen auf die Kleinstadt an der Grenze zu Niedersachsen am Herzen. Jedes Jahr gedenken die Menschen im April an die Opfer der Nazizeit auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Juliushütte.

„Diese KZ-Gedenkstätte wird dem Anspruch eines würdigen Erinnerungsortes derzeit leider nicht gerecht“, beklagt Heise. Das Äußere des Geländes sei in die Jahre gekommen. „Ungeklärte Eigentumsverhältnisse, ein gesperrter Anfahrtsweg über das Gelände der Deutschen Bahn, die Ruine eines DDR-Zollcontainers, zerschlissene Infotafeln, defekte Absperrungen, umgestürzte Bäume und ungepflegte Gedenksteine tragen dazu bei, dass man dort die Besucher nur ungern empfängt“, zählt er einige Gründe auf.

Dem will Heise nun entgegenwirken und unter der Überschrift „Ellrich zeigt Gesicht“ eine Initiative gegen das Vergessen ins Leben rufen. Sein Konzept will er in einer Veranstaltung am 13. Januar im Ellricher Bahnhof vorstellen. „Bei Führungen und im Gespräch mit Bürgermeister Henry Pasenow und Pfarrer Jochen Lenz habe ich von meiner Idee, einen Infopunkt über die Gedenkstätte im Bahnhof einzurichten, berichtet“, führt Heise aus. Dieser Infopunkt soll im Raum der früheren Pizzeria entstehen und neben Informationen zur Geschichte auch das ein oder andere Ausstellungsstück präsentieren.

„Wir haben die Idee, einige Sachen aus dem Stadtmuseum dort mit einfließen zu lassen“, verrät Jens Koppe, Chef der Interessengemeinschaft des Ellricher Stadtmuseums. So sind dort einige Dinge aus dem ehemaligen Außenlager selbst oder dessen Umfeld vorhanden: ein Suchscheinwerfer vom Bürgergarten, diverse Hocker, Werkzeugmarken oder der Teil einer Infotafel vom Eingang eines Stollens in der Nähe von Ellrich, wo die Schichten der Arbeiter und Häftlinge verzeichnet waren.

„Es soll feste Öffnungszeiten am Wochenende sowie an ein, zwei Tagen in der Woche geben. Außerdem wollen wir regelmäßige Führungen über das Außengelände anbieten“, blickt Heise voraus.

Der Ellricher hat schon viel positive Resonanz auf seine Pläne erhalten. Er will die Initiative auf möglichst breite Füße stellen und die Verantwortlichen der Gedenkstätte, Stadtverwaltung und Kirchengemeinde neben anderen Bürgern ins Boot holen. Erste Gespräche habe er dazu bereits geführt.

Doch noch seien einige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. „Ein Problem stellt die unbefriedigende Zufahrt dar“, gibt der Ellricher zu bedenken. Der schmale, holprige Pflasterweg entlang der Bahnschienen führt über Bahngelände und ist mit Bussen nicht zu passieren. „Eine Alternative würde der alte Weg nur wenige Meter weiter westlich bedeuten“, erläutert Heise. Doch dieser liege auf dem Werksgelände des Ellricher Gipswerkes. „Ich werde mit Casea reden, um zu sehen, ob hier eine Möglichkeit der Nutzung besteht“, kündigt Heise an. Und die Zukunft der sich am Rande des Geländes befindlichen Gebäude ist ebenfalls ungeklärt. „Der jetzige Besitzer möchte seine Immobilie wieder verkaufen, da sich die Pläne für ein Jugendheim zerschlagen haben“, berichtet der Ellricher.

Chronik der Nachkriegsgeschichte des KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte:

Mai 1952: Im Rahmen der Grenzbefestigung wird ein erster durchgehender Stacheldrahtzaun durch das Lagergelände gebaut. In der Folgezeit werden die baulichen Reste des Lagers auf DDR-Seite abgebaut.

Juni 1964: Auf niedersächsischer Seite (zwei Drittel des Lagers befinden sich in Niedersachsen) werden die Überreste des Lagers, darunter das Krematorium, durch den Bundesgrenzschutz gesprengt.

1980er-Jahre: Geschichtsinitiativen in Walkenried und Ellrich erforschen die Lagergeschichte. Ruth Monicke aus Walkenried lässt gegen das Veto des Regierungspräsidiums in Hannover einen Gedenkstein am ehemaligen Krematorium errichten. Dieser wird im November 1989 offiziell eingeweiht.

Anfang der 1990er-Jahre: Anlage eines Rundweges durch ABM-Kräfte der Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Juni 1994: Einweihung eines zweiten Gedenksteines, gestiftet von der belgischen Stadt Loewen, in der Nähe des ehemaligen Lagereingangs.

Frühjahr 1998: Ausweisung des Thüringer Geländeteils als Kulturdenkmal.

August 1998: Internationales Sommerworkcamp von „Jugend für Dora“. Dabei werden zwei Fundamente freigelegt.

1998 bis 2001: „Jugend für Dora“ übernimmt Ort als Pflegeprojekt, errichtet Infoschilder und Bänke.

13. April 2010: Einweihung des neuen Infosystems anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung des Außenlagers.