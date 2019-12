Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahresausklang im Freundeskreis

Zum gemeinsamen Jahresausklang hat sich gestern der Freundeskreis des Museums im Haus an der Bahnhofstraße getroffen. Unter dem Motto „Modisches in Filmausschnitten“ stimmte Frank Müller mit kurzen Szenen aus dem Streifen „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ auf den Nachmittag ein. Der 1978 gedrehte Film mit David Bowie und Marlene Dietrich spielt in den 1920er Jahren, in einer Zeit also als das Bauhaus aufblühte. Und eben dieses Thema zog sich im 100. Bauhausjahr auch durch das „GlockenStadtMuseum“ in Apolda.

Neben der Ausstellung „Traumstädtchen“, die im April eröffnet wurde, und den Bezug zum Feininger-Schülerpleinair gab, schloss sich im September die Ausstellung „tracking talents“ an. Gezeigt werden darin Arbeiten von Studenten aus den Workshops um den Apoldaer Design-Preis der vergangenen Jahre. Die ebenso einen Bezug zum Bauhaus ziehen, wenn Künstlerisches und Handwerkliches aufeinander treffen. Zu sehen sein wird die Ausstellung noch bis Mai kommenden Jahres, wenn in Apolda zum nächsten European Design Award geladen wird und damit auch die künftigen Teilnehmer die Chance erhalten, die Schau in Augenschein zu nehmen. Neben den beiden Sonderausstellungen: „The Art of John Lennon“ aus der Sammlung Wahle ab Ende Mai und der Schau „Glanzstücke und Spitzenwerke“, die im September folgt, wird im kommenden Jahr ebenso die Veranstaltungsreihe „Gelbe Montage“ im Museum fortgesetzt. Mit dem ersten Termin am 13. Januar (19 Uhr) startet dabei eine Folge von drei Gesprächs-Abenden bis März, die sich mit der Wendezeit beschäftigen. Konkret geht es um die „Apoldaer Information“, einem Wochenblatt, dass Anfang der 1990er im demokratischen Umbruch erschienen ist und bereits im Mai wieder eingestellt wurde. Geplant sind in diesem Zusammenhang auch Zeitzeugengespräche, die als Interviews im Mai kommenden Jahres gezeigt werden sollen. Dass der Freundeskreis des Museums mit viel ehrenamtlicher Unterstützung das Museumsleben bereichert, davon zeugen nicht nur die zahlreichen Aktivitäten. So fand vor genau einem Jahr, Dank der Unterstützung des Freundeskreises, auch die Apoldaer Stadtuhr einen adäquaten Platz in Eingangsbereich des Museums.