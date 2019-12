Kandidat soll Ende Januar bestimmt werden

In dieser Woche trafen sich die Freien Wähler der Landgemeinde nicht nur zur besinnlichen Weihnachtsfeier, sondern auch zur offiziellen Mitgliederversammlung in Vorbereitung auf die Wahl eines neuen Bürgermeisters. Diese soll am 15. März kommenden Jahres stattfinden. Bis zum 31. Januar müssen die Vorschläge für die Kandidaten bei der Verwaltung eingereicht werden.

Für die Freien Wähler stand am Dienstag auf der Versammlung fest, dass es einen Kandidaten aus den eigenen Reihen geben sollte. Wer das sein wird, will man auf einer Kandidatenrunde am 29. Januar festlegen.

Zu diesem Termin werden sich die Bewerber vorstellen und den Mitglieder über ihre Visionen, Ziele und Pläne für Landgemeinde Rede und Antwort stehen müssen. Wieviel es sein könnten, steht derzeit nicht fest. Am Ende entscheidet die Mitglieder-Mehrheit in geheimer Wahl, welcher Name dann im März auf dem Stimmzettel steht.

Einer wird dabei garantiert nicht mit dabei sein, nämlich der von Anita Diener. Oßmannstedts Ortschaftsbürgermeisterin und Beigeordnete leitet zwar die Amtsgeschäfte in der Übergangszeit – seit Thomas Gottweiss sein Landtagsmandat angenommen hat. Allein Diener darf wegen der Altersbegrenzung nicht für das Amt kandidieren.

Gesprächsbereitschaft hatten die Freien Wähler unlängst auch in Richtung zweite große politische Kraft in der Landgemeinde der CDU gesendet. Allerdings habe man von dort noch keine Rückmeldung erhalten, sagt Uwe Weiß auf Nachfrage am Telefon.

Denn unter bestimmten Umständen, so der Tenor auf der Mitgliederversammlung, könnten sich die Freien Wähler auch einen gemeinsamen Kandidaten vorstellen, wenngleich man in erster Linie aktuell an einem eigenen festhält.