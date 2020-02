Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Jugendkarneval in Niederorschel gibt es keine Büttenreden

Zur bereits sechsten Auflage des Jugendfaschings in Niederorschel herrschte am Freitagabend ausgelassene Partystimmung in der voll besetzten Lindenhalle. Zumeist kreativ kostümiert und geschminkt, ließ sich das junge Narrenvolk schnell vom unterhaltsamen Bühnenprogramm begeistern. Den Augen- und Ohrenschmaus, ein Feuerwerk der Tänze, präsentierten humorvoll Josefin Glosse und Jennifer Glorius, wobei sie immer wieder zum Mitmachen animierten. So sorgte beispielsweise der gemeinsame Club-Tanz, quasi als kleines Fitnessprogramm zwischendurch, für reichlich Spaß.

Das Konzept geht auf Und das Konzept: Keine Büttenreden, dafür aber ganz viel Tanz und Show, traf auch diesmal den Nerv der Jugendlichen, die laut applaudierten, spontan mitsangen oder fröhlich schunkelten. Während sich unter anderem Quirin Zöppig, Matthias Barthel und Johanna Gebhardt um die Technik kümmerten, faszinierten Tanzgruppen aus Gernrode, Niederorschel, Kleinbartloff und Ferna, die als verführerische Amazonen, gruselige Vampire, fesche Piratinnen oder als Tanz-Duo vom Ohnestrand über die Bühne wirbelten. Mit dem Fantasietanz „Work-Life-Balance“ sorgten auch die Tänzerinnen aus Deuna für Stimmung, ebenso wie die aus dem Nachbarort Rüdigershagen. Diese zeigten „Das Beste aus 25 Jahren FKK“, womit die „Fickelhagener“ Karnevalisten gemeint sind. Die Zwillinge Laura und Sophie Wehner begeisterten das Publikum als Tanz-Duo vom Ohnestrand. Foto: Juvita Weinrich Weitere Bühnenakteure aus Breitenholz und Niederorschel entführten das Publikum in die Blütezeit des Rock’n’Roll oder in die geheimnisvolle afrikanische Welt und stellten dabei zugleich ihr Tanztalent unter Beweis. Das taten auch andere Gäste aus Leinefelde und Birkungen, die mit „Ein Tag im Harem“ und „Aladin“ tänzerisch einen Hauch von 1001 Nacht auf die Bühne zauberten. Mit den „Waffen einer Frau“ kokettierten derweil die Gardemädchen aus Bernterode. Wikinger und der wilde Westen Ebenfalls mitreißend wirkten die Männerballetts aus Niederorschel, Bernterode und Kirchworbis, die hierzu das Kontrastprogramm lieferten. Als furchtlose Wikinger mit dem dazu passenden riesigen Schiff sowie als Cowboys und Indianer aus dem wilden Westen rockten die sportlichen Jungs die Bühne und brachten nicht zuletzt mit waghalsigen akrobatischen Einlagen die bereits angeheizte Stimmung endgültig zum Kochen. Nach dem abschließenden Auftritt des Showballetts vom Ohnestrand und dem Finale war die lustige Faschingssause aber noch lange nicht beendet. Während DJ Florian Demme unentwegt einen bunten Mix stimmungsvoller Party-Hits auflegte, wurde noch bis tief in die Nacht hinein fröhlich weitergefeiert und getanzt. Dass im Laufe des Abends Spenden in Höhe von rund 100 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gesammelt wurden, ist ein erwähnenswerter positiver Nebeneffekt. Diese Spendensumme wird, laut Auskunft des Niederorscheler Carnevalsvereins (NCV), der in dieser Saison seinen 40. Geburtstag feiert, im Rahmen der nächsten Veranstaltungen noch weiter aufgestockt.