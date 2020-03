Kita- und Schulschließungen belasten Eltern in Apolda

Dass sämtliche Schulen, Kitas und Horte laut der Allgemeinverfügung des Weimarer Landes ab Montag im Regelfall geschlossen haben, bringt die Eltern im Landkreis organisatorisch an ihre Grenzen. Diese Zeitung sprach mit Paaren in Apolda über die überraschenden Neuigkeiten und welche Fragen sich daraus ergeben.

Sarah Wölfel aus Apolda und ihr Mann Björn hat die Schließung zwar nicht überrascht, aber dass es am Ende so schnell ging, hätten sie dann doch nicht erwartet. Normalerweise besuchen die zweijährige Rosalie und der fünfjährige Henry tagsüber eine Kita.

Für das in der Kosmetik- und Elektrobranche arbeitende Elternpaar begann am Freitag das große Planen. Am Ende haben sich beide darauf geeinigt, dass Papa Björn die erste Woche zu Hause bleibt, dann Mama Sarah. Auch gab es schon eine Absprache mit einem befreundeten Paar, deren Kind wird bei den Wölfels mit betreut. Dafür können in einer anderen Woche beide Eltern arbeiten gehen, weil Henry und Rosalie dafür dann dort mit betreut werden.

Zu viele Fragen offen – Eltern aus Apolda kritisieren Politik für fehlenden Notfallplan

„Wir müssen jetzt die fünf Wochen mal sehen, wie das genau funktioniert“, so Björn Wölfel. Dass die Verantwortlichen nicht erst einmal mit einem Schließzeitraum von zwei bis drei Wochen angefangen, wundere ihn. „Für die arbeitende Bevölkerung ist das jedenfalls hart und es bleiben viele Fragen“, so der Vater aus Apolda. Da müsse sich die Politik etwas einfallen lassen: „Wer bezahlt den Ausfall auf Arbeit? Wer bezahlt meinem Chef die Verluste? Und wer sichert mich ab in diesem Fall für den ich nichts kann?“

Ralph und Karin aus Apolda stehen vor den gleichen Fragen. Die beiden haben zwei Kinder im Alter von vier und anderthalb Jahren, die normalerweise in der Kita wären. Beide Eltern sind berufstätig und arbeiten in der Kunststoffverarbeitungs- und Metallbranche. „Von der Schließung waren wir erst einmal nicht überrascht, aber man steht erstmal da und weiß nicht, wie es weiter geht“, so Karin, die in der ersten Woche daheim bleiben wird. „Wir wissen auch noch nicht, wie das jetzt genau weiter geht und werden uns am Montag erst einmal mit unseren Arbeitgebern kurzschließen“, so Ralph: „Ist das jetzt Kindkrank? Selbstkrank? Und wer ersetzt es dem Arbeitgeber?“ Es sei eine Katastrophe, dass es hierfür keinen Notfallplan gebe.