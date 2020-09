Bei drei von vier teilnehmenden Teams mit gleicher Punktzahl entschied am Ende die Torbilanz zugunsten des somalisch-guineischen Teams „Angespanne" (Foto; 6 Punkte, +4 Tore). Die ukrainische Gemeinde hatte das Nachsehen (+3), gefolgt vom deutsch-mazedonischen Team „Internationale" (Foto; +1). Vierter wurde das afghanische Team „Carl Zeiss Erfurt“. Veranstalter der coronabedingten Geisterspiele um das Interkulturellen Fußballturnier auf dem Platz am Kirschberg in Apolda war der KSB Weimarer Land, bei der Finanzierung half Partnerschaft für Demokratie Weimarer Land.