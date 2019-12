Kooperation mit IFA-Museum in Nordhausen wird zur Hängepartie

Die Hängepartie um die Zukunft des Nordhäuser IFA-Museums geht weiter. Der Nordhäuser Stadtrat hatte es auf seiner Sitzung am 11. November nicht geschafft, den vorliegenden Kooperationsvertrag zur finanziellen und personellen Unterstützung des Industriemuseums zu beschließen. Dort wurde dieser nur in erster Lesung behandelt. Das heißt: Er wurde sofort in die beratenden Ausschüsse verwiesen.

„Ich bin schon verwundert, dass sich die Stadt so schwer tut, obwohl ein Stadtratsbeschluss vorliegt und die Bürgermeisterin dem Ministerpräsidenten öffentlich versprochen hat, diesen Beschluss noch dieses Jahr umzusetzen“, sagt Hans-Georg Franke, Chef des IFA-Museumsvereins. Da hätte man doch erwarten können, dass die Verantwortlichen das Gespräch mit dem Verein suchen und nicht warten, bis eine mögliche Lösung auf Umwegen über die Fraktionen der Stadt auf dem Tisch liege. Dabei ist Franke schon zum zweiten Mal von der Stadt vertröstet worden nach einem ersten Versuch im Finanzausschuss am 26. November. Dort wurde ihm mitgeteilt, die Antwort auf seine Frage, wie es mit dem IFA-Museum finanziell weitergehe, werde schriftlich beantwortet. „Auf diese Antwort warte ich heute noch“, ärgert er sich. Dabei liegt doch eine fertig ausgearbeitete Kooperationsvereinbarung vor. Darin ist genau geregelt, wie die künftige Zusammenarbeit aussehen wird. Sowohl die Stadt als auch der IFA-Museumsverein verpflichten sich „zu Maßnahmen, die das IFA-Museum langfristig als museale und touristisch bedeutende Einrichtung erhalten und weiterentwickeln“, heißt es dort. Das Museum verbleibe in Vereinsträgerschaft und verpflichte sich zur Zusammenarbeit mit allen städtischen Museen, vor allem aber dem Tabakspeicher aufgrund der inhaltlichen Nähe. So soll mit diesem zusammen ein Museumscampus für Industriegeschichte entstehen. Sonderausstellungen sollen zusammen veranstaltet werden. „Voraussetzung dafür ist die Bildung einer gemeinsamen wissenschaftlichen Leitung für beide Museen bis spätestens Juni 2020“, heißt es in der Vereinbarung. Damit einher geht eine personelle Unterstützung durch die Stadt. „Es ist angedacht, dass sich eine Fachperson in Form einer halben Stelle um das IFA-Museum kümmert, und die andere Hälfte der Zeit im Tabakspeicher arbeitet“, verdeutlicht Franke. Und „aufgrund der herausragenden Bedeutung des IFA-Museums unterstützt die Stadt zudem den Trägerverein bei der Deckung der anfallenden Betriebskosten mit 60.000 Euro jährlich“, ist dem Antrag der Nordhäuser Stadtratsfraktionen von CDU, Linke und SPD über die Kooperationsvereinbarung zu entnehmen. Dieses Geld sei im Haushalt abgesichert. Unterschrieben hat den Antrag neben Michael Mohr (Linke) und Hans-Georg Müller (SPD) auch Steffen Iffland von der CDU. Während die Unterstützung von Linke und SPD vorbehaltlos erfolgt, gibt es bei der Union kritische Stimmen zur Hilfe für das IFA-Museum durch die Stadt. „Es macht nur Sinn, wenn auch alle an einem Strang ziehen“, sagt Iffland. Die Vereinbarung mit der Stadt allein reiche nicht aus, um dem Museum eine Zukunft zu geben. „Ich erhoffe mir eine Unterstützung durch den Landkreis, finanziell oder auch personell“, wird der CDU-Fraktionschef konkret. Im Übrigen sei die Zeit für die Verwaltung zu kurz gewesen, um die Kooperation noch im Dezember zu beschließen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) verweist auf seine bereits im August getätigte Aussage. „Eine Mitfinanzierung des IFA-Museums durch den Landkreis ist denkbar. Aber dafür muss es ein Einvernehmen in der kommunalen Familie geben“, betont er. Davon unabhängig seien Projektfinanzierungen möglich und finanzielle Hilfe bei Arbeitsmarktförderprogrammen. Zum Beispiel bei der Teilhabe am Arbeitsmarkt-Programm des Jobcenters. Darüber laufen derzeit drei Stellen beim IFA-Museum. „Wenn der Landkreis uns hier den Arbeitgeberzuschuss finanzieren könnte, wäre uns schon sehr geholfen“, macht Franke deutlich. Wie sieht nun der weitere Fahrplan für die Kooperation aus? Die Vereinbarung wird Thema im Kulturausschuss der Stadt sein, der im Januar oder Februar tagen wird. Gibt dieser grünes Licht, kann der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 4. März die Kooperation beschließen.