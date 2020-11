Gemeinschaftlich könnte es Stadt Apolda und Kreis Weimarer Land in den nächsten Jahren gelingen, den straßenbegleitenden Fuß-/Radweg an der Kreisstraße 101 zwischen Oberndorf und Herressen-Sulzbach zu realisieren.

Seit geraumer Zeit drängen die beiden Ortsteilbürgermeister Peter Scherneck (Oberndorf, FWW) und Jochen Kürbs (HerressenSulkzbach, CDU) auf eine Verbesserung der besonders für ältere Mitbürger und Schulkinder nicht ungefährlichen Situation. Der Kreis hat im Haushalt 2021 nun Mittel für die Planung in Höhe von 25.000 Euro eingestellt.

Hoffnung gibt es offenbar auch für den straßenbegleitenden Fuß-/Radweg von der B87 (Apolda) bis zum Ortseingang Zottelstedt. Insbesondere Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister machen sich dafür stark. Auch in diesem Fall möchte der Kreis im nächsten Jahr planen; für rund 123.000 Euro. Jüngst erst hatten Vertreter von Kreis und Stadt mit betroffenen Grundstückeigentümern beraten.

Zunächst planerisch angehen will der Kreis auch die Modernisierung seines Landratsamtes. Das wurde Mitte der 1990er-Jahre saniert, braucht aber ein umfassende Kur und damit Investitionen in die Gebäudetechnik. Dieses voraussichtlich in den Jahren bis 2024, weil nur in Abschnitten und nach temporärem Leerzug einzelner Gebäudebereiche losgelegt werden kann. Erste Bauarbeiten sollen 2022 starten. 2021 wird im Wesentlichen erstmal nur geplant. Und das ist viel. Laut Kreis-Bauamtschef Ulrich Sokoll müssen teils oder komplett Wasser- und Abwassersystem ebenso erneuert werden wie die Wärmeversorgung, Raumlufttechnik, Fernmeldeanlagen, Aufzugsanlagen oder auch Elektroanlagen. Letzteres ist insbesondere für die weitere Digitalisierung der Verwaltung nötig.

Geplant werden soll 2021 auch für den Kreisstraßenabschnitt Brücke Ortsausgang Mattstedt bis B87 auf einer Länge von 730 Metern. Eingestellt sind dafür im Haushaltsentwurf 45.000 Euro. Durchgeführt werden wird die Maßnahme aber erst, wenn Fördergeld vom Land fließt. Als Verpflichtungsermächtigung wurden via mittelfristige Finanzplanung für 2023 jedenfalls rund 560.000 Euro eingestellt.

Laut Sokoll wird demnächst die Straßenbaustelle in Willerstedt eingerichtet. Kreis, Landgemeinde und Wasser GmbH gehen dort spätestens im neuen Jahr die Sanierung des 360 Meter langen Abschnitts der K112 vom Ortseingang aus Richtung Pfiffelbach bis zur Kreuzung Oberreißen-Nirmsdorf-Rudersdorf an.