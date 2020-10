Zu Beginn des kommenden Jahres will der Kreis seine 39 Schulen mit mobilen Endgeräten für sozial bedürftige Schüler versorgt haben. Das versicherte Jacqueline Schwikal auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Chefin des Schulverwaltungsamtes nannte 473.000 Euro, die man als Schulträger zur Verfügung habe, um die Geräte anschaffen zu können. Das Geld stellt der Bund im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung. 808 Geräte sollen angeschafft werden. Allerdings lässt sich der tatsächliche Bedarf der Schulen im Weimarer Land damit nicht abdecken.

So ergab eine Abfrage in den Schulen nämlich einen Bedarf von 1400 Geräten. Die Schulen hatte sich bei der Ermittlung an zwei Kriterien orientiert – teilnehmende Schüler am Paket Bildung und Teilhabe sowie Teilnehmer am Unterricht Deutsch als Zweitsprache.

Nachdem unsere Zeitung Anfang August berichtet hatte, dass der Kreis sich noch nicht entschieden habe, ob er Laptops oder Tablets beschaffen wird, ist das nun geklärt. Es soll sich um 808 iPads handeln – Stückpreis samt Zubehör rund 580 Euro.

Mit der Ausschreibung der Geräte, der Prüfung der Angebote und der Vorlage hatte der Kreis den Kommunalen Zweckverband Informationsverarbeitung Sachsen beauftragt, dem er vor rund einem Jahr beigetreten war, um sich dessen Expertise bedienen zu können.

Noch aber hat der Kreis den Zweckverband nicht mit der Beschaffung beauftragt. Laut Schwikal wird diese nach Auftragsauslösung vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Dass der Kreis das Geld des Bundes via Land Thüringen zur Verfügung gestellt bekommt, geht aus einem positiven Bescheid seitens des Freistaates hervor. Die 473.000 Euro stünden damit quasi abrufbereit, so Schwikal.

Und wie werden die zu wenigen iPad-Geräte auf die Schulen verteilt? – Laut Schwikal sollen 367 iPads mit Stift an die Grundschulen gehen, 441 iPads samt Stift und Tastatur werden Regelschulen, Förderzentren und Gymnasien zur Verfügung gestellt.

Sowohl in den Regelschulen als auch den Gymnasien werden Klassensätze entsprechend der höchsten Klassenstärke angelegt. Damit sei gewährleistet, dass die Schüler in der Phase Grün – Normalbetrieb in den Schulen – dort arbeiten können. Bei den Grundschulen soll die interne Verteilung so erfolgen, wie die Bedarfsanmeldung ist.

Um die 808 Geräte, die im Eigentum des Kreises verbleiben, administrieren zu können, soll in jedem Fall ein zusätzlicher IT-Fachmann beim Kreismedienzentrum des Schulverwaltungsamtes angestellt werden. Über eine entsprechende Software kann dieser sich dann von zentraler Stelle aus online um die Geräte kümmern.

Weitgehend unklar ist noch, wie die Regelung aussehen wird, wenn die Schüler die Geräte mit nach Hause nehmen. Eine entsprechende einheitliche Nutzungsvereinbarung liege derzeit noch nicht vor, so Schwikal.