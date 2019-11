Heiligenstadt. Christiane Schmidt aus Görlitz ist zum zweiten Mal zur Reha in Heiligenstadt. Ihre 100 Jahre merkt man ihr nicht an.

Kurklinik-Team in Heiligenstadt staunt über 100-jährige Patientin

Ein kurzer Blick in den Spiegel in ihrem Zimmer in der Kurparkklinik, ob die Frisur in Ordnung ist, gefolgt vom Hinweis, mit dem Hören klappe es nicht mehr so wie früher, also bitte etwas lauter sprechen. Aber kein Grund, deshalb pessimistisch zu sein, schließlich kann Christiane Schmidt, wie sie betont, noch gut sehen. Keine Selbstverständlichkeit für einen Menschen, der die Hundert erreicht hat. Gespannt erwartet sie die Fragen. Mit in der Runde sitzen Pflegedienstleiterin Petra Grebenstein, Schwester Katrin Strüber, stellvertretende Stationsleiterin, und Oberarzt Michael Sieber, Facharzt für Orthopädie. Nein, operiert wurde sie nicht, bevor sie nach Heiligenstadt kam, hat kein künstliches Knie- oder Hüftgelenk. Die Diagnose: Degenerative Veränderungen der Knochen und Gelenke sowie Osteoporose, die sie aus Görlitz ins Eichsfeld geführt haben. Medizinische Laien sagen in der Umgangssprache „allgemeine Gelenkbeschwerden wegen Verschleißerscheinungen“.

Angesichts des Alters seiner Patientin und im Hinblick darauf, wie aktiv sie noch ist, spricht der Arzt von einer Besonderheit. Vor vier Jahren war Christiane Schmidt schon einmal hier. Als ihr für Ende 2019 ein erneuter Reha-Aufenthalt empfohlen wurde, nannte sie die Heiligenstädter Kurparkklinik als Wunschadresse, denn sie hatte sich wohlgefühlt. Ihre kleine Einschränkung lautete: Der Klinikaufenthalt möge bitte erst nach dem 10. November beginnen. Schließlich wollte sie mit ihren Angehörigen an diesem Tag ihren 100. Geburtstag feiern. Zu ihrer Familie gehören drei Kinder – eine Tochter und ein Zwillingspaar –, drei Enkel und sechs Urenkel.

Ein Beispiel für andere Patienten

Am 12. November ist die Jubilarin in Heiligenstadt angereist. Sie bleibt bis 4. Dezember und sorgt für Erstaunen bei anderen Patienten und beim Mitarbeiterteam. Ohne Rollator und ohne Unterarmstützen geht sie nicht nur zu den Therapien und in den Speisesaal, sondern spaziert allein im Park und erkundet Heiligenstadt. Die Altstadt hat es ihr angetan. In Görlitz war sie sehr lange als Stadtführerin tätig. „Frau Schmidt hat jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen“, lobt Dr. Sieber anerkennend, und die Krankenschwestern unterstreichen, wie motiviert sie an den Therapien teilnimmt. Ein Beispiel sei sie für andere Patienten.

Nicht immer hat Christiane Schmidt in der Stadt gewohnt. Sie stammt vom Dorf, hat auf einem Vierseitenhof gelebt, in der Landwirtschaft gearbeitet. Anschaulich schildert sie, wie sie im Frühjahr zur Aussaat stundenlang auf den Beinen war, die vom Pferd gezogene Drillmaschine gelenkt hat. Da hieß es aufpassen, dass die Saat geradlinig ausgebracht wurde, sonst wuchs die Ernte in krummen Furchen. Aus ihrer Sicht kein schöner Anblick.

Alles so nehmen, wie es kommt

Wer 100 Jahre alt ist, wird nach dem Geheimrezept für sein langes Leben gefragt. Ihre Ratschläge: „Immer in Bewegung bleiben, viel laufen, an der frischen Luft sein, keine großen Ruhepausen einlegen, nie die Hauptperson sein wollen. Alles so nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen.“ Eine Lebensweisheit aus dem Poesiealbum ihrer Mutter begleitet sie: „Zwei Schlüsselchen führen in jedes Herz, zwei niedliche, kleine, blanke. Du kannst sie gebrauchen allerwärts. Sie heißen: Ich bitte und ich danke.“

Christiane Schmidt hat Wünsche und Pläne für die Zukunft: Gesund möchte sie bleiben und bei klarem Verstand: „Das ist sehr wichtig.“ An Arzt und Krankenschwestern richtet sie die Bitte: „Ich hoffe, Sie arbeiten noch hier, wenn ich in vier Jahren wiederkomme. Ich will mir Mühe geben, das zu schaffen.“