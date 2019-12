Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Nordhausen erhält Klimaschutz-Zertifikat

Die Landkreisverwaltung ist jetzt für den Einsatz CO 2 -neutraler Toner und moderner Druck- und Kopiergeräte von der Klimaschutzorganisation „myclimate“ ausgezeichnet worden. Durch klimaneutrale Toner und zentrale Drucker, die inzwischen in den meisten Schulen des Landkreises Nordhausen genutzt werden, konnten im Zeitraum von Juni 2017 bis Dezember 2018 insgesamt 6,2 Tonnen CO 2 kompensiert werden, teilte Kreissprecherin Jessica Piper mit. Denn das Treibhausgas entstehe auch bei der Rohstoffgewinnung, Produktion sowie Transport, Verpackung und Verwertung eines Toners.

Über das hiesige Unternehmen Kopier- und Drucksysteme KDS nutzt der Landkreis laut Piper Geräte und klimaneutrale Toner des in Meerbusch ansässigen Herstellers Kyocera. Seit über sechs Jahren kompensiert die Firma deutschlandweit die CO 2 -Menge, die die Toner über den Lebenszyklus verursachen und unterstützt in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation „myclimate“ ein Projekt in Kenia.