Die Lesserstiege in Nordhausen löst sich immer mehr auf. Die Stadtverwaltung will den Schaden im neuen Jahr beheben. Es bestehe aber kein Grund zur Sorge um die Sicherheit des Bauwerks.

Lehm an der Lesserstiege löst sich: Nordhäuser Rathaus entwarnt

Eine schadhafte Stelle an der Lesserstiege scheint sich auszubreiten. Bei einem Besuch vor Ort rieselte hier am Montag der Lehm. Auf Anfrage entwarnt die Stadtverwaltung: Der Schaden sei bekannt und durch das Bauamt in Augenschein genommen worden, heißt es. Ein Standsicherheitsproblem bestehe nicht, da die Treppe durch eine sich selbst tragende Stahlkonstruktion gesichert sei. Der Lehm, der durch Niederschläge gelöst wird, diene nur der Optik. Die Nordhäuser Stadtverwaltung will das Problem im neuen Jahr beheben.