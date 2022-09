Lügen und wenig Zeit für die Familie ganz vorn bei Schuldgefühlen

Weshalb Menschen in Thüringen Schuldgefühle entwickeln, wollte die Fachhochschule Erfurt wissen. (Symbolfoto)

Erfurt. Die Fachhochschule Erfurt befragte 600 Erwachsene im Alter zwischen 18 und 84 Jahren zu ihren Schuldgefühlen.

Wofür fühlen sich Menschen schuldig? Ein Team um den Erziehungs- und Sozialwissenschaftler Tobias Luck von der Fachhochschule Erfurt wollte es genauer wissen und befragte über 600 Erwachsene im Alter von 18 bis 84 Jahren. Die Teilnehmer gaben insgesamt 1515 Gründe für Schuldgefühle an.

Spitzenreiter sind demnach, Lügen zu erzählen und Wahrheiten zurückzuhalten und nicht genügend Zeit mit der Familie zu verbringen. Schuldgefühle, die sich explizit auf religiöse Überzeugungen oder eine subjektiv empfundene allgemeinere Verantwortung beziehen, hätten sich als von untergeordneter Bedeutung erwiesen.

Männliche und weibliche Teilnehmer sowie Teilnehmer unterschiedlichen Alters zeigten sowohl Ähnlichkeiten als auch mehrere Unterschiede in den angegebenen Gründen für Schuldgefühle. Weibliche Teilnehmer beispielsweise erlebten häufiger Schuldgefühle in Bezug auf Familienmitglieder, Kinder und eine Art allgemeine Verantwortung für das Wohlergehen von anderen. Männliche Teilnehmer fühlten sich häufiger wegen eines Fehlverhaltens oder Fehlers sowie wegen Schwierigkeiten in der Ehe/Beziehung schuldig.

"Erwachsene können sich aus den unterschiedlichsten Gründen schuldig fühlen. Die meisten Gründe scheinen ziemlich konkret zu sein und beziehen sich auf negative Selbstzuschreibungen oder auf konkrete soziale Situationen mit konkreten Personen", sagt Tobias Luck. Gezeigt habe sich aber auch, dass Gründe für ein schlechtes Gewissen wegen Lügen oder wegen Fehlverhaltens und schlechtem Denken gegenüber anderen im höheren Alter ab 60 Jahren an Bedeutung verlieren.