Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Magdalaer haben ihren Maibaum

Ohne den sonst üblichen großen Bahnhof mit Bier, Bratwurst, Musik und reichlich Publikum setzten die Magdalaer am Donnerstag ihren Maibaum vor dem Rathaus. Mit dem nötigen Minimum an Personaleinsatz hievten Mitglieder der Feuerwehr und des Kirmesvereins den acht Meter hohen Baum mit seiner geschmückten Fichtenkrone binnen weniger Minuten in die Senkrechte.

Trotz Corona-Einschränkungen setzten die Magdalaer ihren Maibaum. Foto: Jens Lehnert

Auf Teil zwei der traditionellen Magdalaer Feier in den Mai wurde diesmal freilich verzichtet. Das obligatorische Maifeuer auf dem Sportplatz fiel angesichts der Corona-Einschränkungen aus.