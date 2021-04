Auch am letzten Modell-Tag gab es die bekannte Schlange vor dem Testzentrum in der Marktstraße

Weimar. Erstes Resümee der Stadt nach vier Tagen Weimarer Modell: „Es hat sich gelohnt“

Mehr als 10.000 Schnelltests in Weimar seit dem vergangenen Montag sind das herausragende Ergebnis des Weimarer Modellprojekts. Das geht aus einem ersten Resümee der Stadtverwaltung nach vier Tagen Testen, Kontaktnachverfolgung und Öffnung von Geschäften, Museen und Galerien hervor.

Der Modellversuch habe an allen vier Tagen für volle Schnelltestzentren gesorgt. Auch am Donnerstag ließen sich bis zum Mittag in elf Testzentren rund 1.600 Personen testen. Das seien in etwa so viele Menschen wie im Schnitt der Vortage gewesen. 16 Schnelltests fielen positiv aus.

Die Umsätze des Einzelhandels habe im Schnitt etwas unter den Erwartungen gelegen. Besonders gut sei es für Textilgeschäfte gelaufen. Nach Rathaus-Angaben zeigten sich aber fast alle Läden zufrieden und dankbar, nach langer Schließzeit überhaupt wieder für ein paar Tage öffnen zu dürfen und mit der Kundschaft ins Gespräch zu kommen. Der von manchen erhoffte, von vielen aber befürchtete Einkaufstourismus aus anderen Städten oder Regionen sei ausgeblieben.

Die erst kurzfristig bekannt gegebene Verlängerung des Öffnungsmodells haben am Donnerstag nur wenige Läden nicht in Anspruch genommen. Bis zum Nachmittag registrierten die Geschäfte etwas weniger Kunden als in den drei Tagen zuvor.

Die Luca-App ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung flächendeckend eingesetzt und von der Kundschaft gut genutzt worden. Ungenauigkeiten beim automatischen Ausloggen habe man schrittweise behoben. Eine technische Auswertung sowie eine anschließende Auswertung der Daten durch das Gesundheitsamt stehe indes noch aus.

„Wir sind zufrieden, auch wenn der Aufwand für das Modellprojekt enorm war“, unterstrich Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine. „Er hat sich dennoch gelohnt.“ Der OB dankte herzlich allen Händlerinnen und Händlern, die sich beteiligten. Gleiches gelte den Mitarbeitern in den Schnelltestzentren, die Akkordarbeit geleistet haben.

Nach Ostern soll eine detaillierte Auswertung beginnen, um daraus Schlüsse für eine mögliche Weiterentwicklung des Modells zu ziehen. „Unser Ziel ist es weiterhin, einen Beitrag zur Normalisierung zu leisten“, so Kleine.

Seit Montag hatten in Weimar mehr als 200 Geschäfte im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten Modellprojektes geöffnet. Parallel dazu wurden die vorhandenen Schnelltestzentren in Weimar auf zwölf erweitert. Zutritt zu den geöffneten Läden hatte die Kundschaft nur unter Vorlage eines negativen Corona-Schnell- oder PCR-Testes und mit einer digitalen Kontaktnachverfolgung.

Auch in den kommenden Wochen stehen zahlreiche Schnelltestzentren im Stadtgebiet Weimar zur Verfügung: https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/coronavirustests/ Die Tests sind kostenlos. Ein Personalausweis ist vorzulegen.