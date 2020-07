Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Kontaktpersonen im Weimarer Land in Quarantäne

Keine neuen Corona-Fälle zu vermelden hat das Gesundheitsamt des Kreises mit Stand Donnerstag 16 Uhr. Damit bleibt es vorerst bei bisher 77 Krankheitsfällen im Kreisgebiet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

70 Personen gelten als genesen. Aktuell sind drei Aktivkranke registriert. Dabei handelt des sich um Männer. Bislang starben vier Person. Niemand befindet sich in stationärer Behandlung. 15 enge Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne, vier mehr als am Donnerstag gemeldet. Hinzu kommen fünf Reiserückkehrer – einer mehr als Donnerstag – in häuslicher Absonderung.