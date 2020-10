Mit Pferd und Kutsche ging’s nach Apolda zur Schule

Mit einem verschmitzten Lächeln kommentiert sie den Blick des Reporters zum Ölgemälde an der Zimmerwand, das das Porträt einer jungen, attraktiven Frau zeigt: „Ja, ja, schauen sie nur, das bin ich im Jahre 1931 . . .“ Sage und schreibe 89 Jahre ist das inzwischen her und Gertrud Schneider erinnert Details ihrer Jugend im Gespräch noch erstaunlich lebhaft.

Zuvor machte Volker Heerdegen ihr mit einem Tütchen voll edler Leckereien anlässlich ihres Geburtstages seine Aufwartung. Die Freude über den Besuch des „Herrn Bürgermeisters“ kann die alte Dame in diesem Moment denn auch kaum verhehlen. 103 Jahre alt ist die gebürtige Zottelstedterin immerhin und damit die älteste Einwohnerin Apoldas. Am Dienstag feierte sie im Kreise ihrer Lieben unter Einhaltung von Hygieneregeln und Mindestbesucherzahl im „Seniorenzentrum Alte Post“.

Von Beginn an war ihr Leben durch die Landwirtschaft geprägt, immerhin bewirtschaftete Familie Knabe, so ihr Geburtsname, im Dorf ein Gut inklusive Niedermühle. Dass sie als junges Mädchen da mit Pferd samt Kutsche selbst in die Mädchenschule (Lyzeum, heute Grundschule Am Schötener Grund) rollte, passt da. Kam sie morgens in Apolda an, wurde das Pferd in der Ausspanne an der „Weintraube“ (heute Brauhof) eingestallt und stand pünktlich zum Schulschluss wieder bereit – der Gastwirt kannte den Stundenplan. 1924 bis 1934 war das so, wobei sie später auch mit dem Fahrrad nach Apolda gefahren sei – auch damals gab es übrigens keinen Radweg, warf ihr Neffe, Eckart Weirich, schmunzeln ein.

Er und seine Familie hatten die hochbetagte Tante, die zuvor bis 2019 noch zu Hause in Detmold wohnte, nach Apolda geholt, um sie besser betreuen zu können. Damit kehrte sie auf ihre alten Tage in die Heimat zurück. Eingelebt hat sie sich, das Biedermeiersofa ist indes ebenso eine Reminiszenz ans Vergangene wie das Ölgemälde.

Zeitlebens war sie unterwegs, was zunächst Krieg und Kriegsfolgen mit sich brachten. Nachdem sie an verschiedenen Stellen die Landwirtschaftsschule absolviert, auf dem Gut in Auerstedt gearbeitet hatte, wirkte sie auf dem elterlichen Hof mit, als die Familie ein Schicksalsschlag traf. Der Vater hatte einen Reitunfall, wobei er starb. 1940 war das passiert, weil der Vater statt des eigenen, zahmen Pferdes – das war für den Krieg eingezogen worden – ein Beutepferd erhalten hatte. Und das sei wegen des Knallens von Waffen traumatisiert gewesen. Als nun in der Nähe ein Glühkopfbulldog angelassen wurde, der eine Fehlzündung hatte, scheute das Pferd und das Unglück nahm seinen Lauf, erzählt Gertrud Schneider.

Fortan mussten sie und ihre Mutter sich zunächst allein durchkämpfen, was, nachdem das Gut Weihnachten 1945 enteignet wurde, weil es über 100 Hektar Land umfasste, nicht leicht fiel. Aber die Frauen waren zäh, hielten durch, obwohl Gertrud ein Magengeschwür operieren lassen musste, das sie monatelang ans Krankenbett fesselte. Inzwischen hatte sie auch den Mann fürs Leben gefunden, den Erfurter Maschinenbauingenieur Paul Schneider, der im Westen für die Briten arbeitete. Verschlagen hatte es das Paar später nach Heidenoldendorf (Detmold), wo sie ein kleine Firma betrieben. 1957 bis 1977 lebten sie in Erfurt, wo sie ebenfalls eine kleine Metallbaufirma hatten. Als ihr Mann gestorben war und sie Rentnerin wurde, entschied sie sich 1977 wieder für das Leben im Westen. Dass sie nun auch wieder näher an ihrem in Erfurt wohnenden 71-jährigen Sohn dran ist, freut sie besonders.