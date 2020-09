Apolda. In wenigen Tagen sollen die Handwerker durch sein. Dann erstrahlen Restaurant und Empfang im Hotel am Schloss Apolda in neuem Glanz.

Läuft alles weiter so gut, dann dürften die Handwerker im Hotel am Schoss in Apolda am kommenden Freitag fertig sein. Das prognostiziert Bauleiter Peter Scherneck.