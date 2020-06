Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Stadtkirmes 2020 wegen Corona offiziell abgesagt

Nun ist offiziell, was viele befürchtet haben: Der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste und die Stadtverwaltung haben einvernehmlich entschieden, die Mühlhäuser Kirmes 2020 abzusagen. Ursprünglich war das Volksfest vom 28. August bis 6. September geplant gewesen. Grund für die Absage seien die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Am Donnerstagmorgen erklärten Mühlhausens Kirmesoberbürgermeister Steffen Gretsch und Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD): „Wir sind sehr traurig darüber, aber die ungewisse weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns keine andere Wahl. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich das Virus in unserer Region bisher nur in vergleichsweise geringem Maße verbreitet hat. Diesen Erfolg können und wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Unsere traditionsreiche Stadtkirmes als größte ihrer Art in Deutschland lebt vom ausgelassenen, fröhlichen Miteinander bei den Höhepunkten wie dem Umzug oder der Musikschau und der Vielzahl von Veranstaltungen in den 28 Kirmesgemeinden. Beides ist unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln nach den derzeitigen Vorschriften nicht realisierbar.“

Mit der Entscheidung hatten sich die Veranstalter bis jetzt Zeit gelassen, um auch eine Verschiebung auf einen späteren Termin zu prüfen. Auch diese Option ist nun vom Tisch.

Das könnte Sie auch interessieren: