Hirschberg. Das Ehepaar Barbara und Siegfried Bulikewitz überschritt von Untertiefengrün kommend Silvester 1989 die „Brücke der Freiheit“, um in Hirschberger Kulturhaus zu feiern.

Nach drei Jahrzehnten wieder in Hirschberg

Aus der Nähe von Nürnberg, genauer aus der Gemeinde Simmelsdorf, kam am Montag das Ehepaar Barbara und Siegfried Bulikewitz zum Brückenfest nach Hirschberg. Für die beiden gehörte diese Reise zur persönlichen Erinnerungskultur. Bereits Silvester 1989 überschritten sie – von Untertiefengrün kommend – die damals noch existente innerdeutsche Grenze über eine nur Stunden zuvor eingeweihte „Brücke der Freiheit“, um im Kulturhaus Hirschberg den Jahreswechsel zu feiern. Im Interview mit unserer Redaktion erzählen sie ihre Geschichte.

Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf dieser Brücke, welche heutzutage die Freistaaten Bayern und Thüringen verbindet, stehen?

Wie gerne hätte die Großmutter, deren Geschwister in der ehemaligen DDR lebten, die Wiedervereinigung miterlebt.

Vor 30 Jahren waren Sie schon einmal hier. Wie kam es damals dazu?

Das war eine total spontane Aktion. Wir hatten Silvester ausnahmsweise noch nichts vor. Dieser Jahreswechsel war ein historisches Ereignis! Also machten wir uns auf den Weg ins Irgendwo und landeten in Hirschberg.

Gibt es noch Erinnerungen an die Silvester-Veranstaltung 1989 im Hirschberger Kulturhaus?

Beim Betreten des Kulturhauses, es war gerade Tanzpause, hatten wir den Eindruck, alle Augen ruhten auf uns und meinten „Die sind nicht von hier“. Dann wurde uns sofort an einem Tisch Platz und Essen (jeder hatte Essen mitgebracht) angeboten. Wir tanzten viel und um Mitternacht beim Feuerwerk, machten wir Bekanntschaft mit dem Schlagzeuger Norbert aus Leipzig. Zu später Stunde ging es unter Begleitung von ein paar netten, jungen Leuten zurück zur „Brücke der Freiheit“.

Die deutsche Teilung wurde durch den spontan erfolgten Mauerfall im November vor 30 Jahren de facto beendet. Was wussten Sie überhaupt von der DDR? Existierten persönliche Netzwerke in dieses Land?

Die DDR war bei uns in der Familie ganz nah, da die Eltern und Geschwister der Großmutter dort lebten.

Nicht Wenige sprachen seinerzeit vom Ende der Geschichte, da die Ost-West-Konfrontation friedlich beendet wurde. Wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation auf dieser Erde ein?

Sehr explosiv auf fast allen Kontinenten.

Ist nach ihrer Meinung das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten gelungen?

Noch nicht in allen Köpfen. Sowohl politisch als auch privat. Wir verbringen unsere Urlaube in der ehemaligen DDR. Manche unserer Bekannten können das nicht nachvollziehen. Waren jedoch selbst noch nicht da und wissen nicht, was sie verpassen.

An der innerdeutschen Grenze gibt es wichtige historische Erinnerungsorte wie das Deutsch-Deutsche-Museum im nur einige Kilometer von hier entfernten Mödlareuth. Haben Sie davon schon einmal gehört?

Auch diesen denkwürdigen Ort haben wir bereits besucht. Es ist jetzt im Nachhinein kaum vorstellbar, wie beklemmend es für die Bewohner gewesen sein muss, unter ständiger Beobachtung zu leben. Menschen beiderseits der Grenze litten unter der Trennung.