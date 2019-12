Neue Ampel am Taschenberg sorgt in Nordhausen für Staus

Die Autofahrerin ist entnervt: Bis zur Dr.-Silberborth-Straße staue sich der Verkehr auf dem Taschenberg, seitdem an der Kreuzung zur Halleschen Straße auch Rechtsabbieger an einer normalen Ampel stehen müssen, schreibt sie im sozialen Netzwerk Facebook.

In der Stadtverwaltung ist man sich des Problems bewusst – führt aber Gründe ins Feld, die die neue Ampel rechtfertigen. Diese habe die jährlich stattfindende Unfallkommission so gefordert, informiert Rathaussprecher Lutz Fischer. Hintergrund seien „zahlreiche Auffahrunfälle“ am Bypass, vor allem an dessen Ende, wo wegen der freien Abbiegemöglichkeit immer wieder plötzlich angefahren und gestoppt werde.

Die Statistik liefert der Sprecher mit: Voriges Jahr entfallen von 33 Unfällen auf der Taschenberg-Kreuzung zwölf auf den Bypass, 2017 waren es neun von 38, 2016 elf von 34. In diesem Jahr ist der Anteil im Bypass noch höher: 18 Mal krachte es dort allein bis Ende Oktober, auf der gesamten Kreuzung kam es zu 35 Unfällen.

Anders die aktuelle Situation: „Seit der Inbetriebnahme des neuen Ampelregisters am Bypass am 4. November musste die Polizei bisher noch keinen Unfall im Bypass aufnehmen“, erklärt Fischer. Er verweist auf eine ähnliche Situation vor einigen Jahren in der Kyffhäuserstraße an der Kreuzung zur Barbarossastraße: „Nachdem hier ein drittes Register ergänzt wurde, reduzierte sich das Unfallgeschehen deutlich.“

Dass die Unfallzahlen im Bypass der Taschenberg-Kreuzung in diesem Jahr schon bis Ende Oktober den Vorjahreswert deutlich überschritten haben, liege an der Vollsperrung der Sangerhäuser Straße, die deutlich mehr Verkehr für den Taschenberg mit sich bringt.

Neu ist an der Taschenberg-Kreuzung auch ein Sondersignal an der Bushaltestelle in der Halleschen Straße in Richtung Bielen. Diese soll den Individualverkehr nur noch beeinflussen, wenn wirklich ein Bus in der Haltestelle ist.