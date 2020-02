Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Deutsche Welle rockt politisch pointierten FFG-Fasching

Nachdem die Faschingsfreunde Gramont (FFG) im Vorjahr Schlagersternchen Melanie Müller auf die Bühne brachten, erhielt am Freitagabend nun mit Markus ein richtiger Star der Neuen Deutschen Welle seinen Auftritt beim Fasching in Oberndorf. Der Künstler, der mit „Ich will Spaß!“ bekannt wurde, riss zu später Stunde das Publikum in dem gut gefüllten Saal von den Bänken und sorgte für ordentlich Stimmung.

Doch auch ohne Mithilfe des jung gebliebenen Schlageropis wussten die knallig Orangenen ihre Zuschauer zu unterhalten. Dabei unternahm der FFG einige kleinere und größere Zeitreisen. Bei einer saß dann etwa eine jung gebliebene Oma auf der Bühne und sinnierte über die Jahreszeiten. Und Schwupps tauchte eine Gruppe junger Männer im Frühling ihres Lebens und mit Playboy-Öhrchen sowie freiem Oberkörper auf die Bühne und kaute auf Möhren herum – Ostern steht ja vor der Türe. Ansehnlich für den Opa war dann der Sommer, der junge Damen in Bademode ins Rampenlicht brachte. Minis der Faschingsfreunde Gramont führen Ostertanz in Oberndorf auf Markus, Star der Neuen Deutschen Welle, hatte zu späterer Stunde seinen gefeierten Auftritt auf der Bühne in Oberndorf. Foto: FFG Ein weiteres Mal wurde Ostern Thema, als die niedlichen FFG-Minis ihren Ostertanz aufführten. Ein begeistertes Publikum samt Muttis und Papis forderte eine Zugabe vom herrlich kostümierten Faschingsnachwuchs – der dieser natürlich nachkam. Mucksmäuschenstill war es diesmal, als Daniel „Penner Paul“ Kindermann für seine Bütt in den Ring stieg. Mit einer echten Paintball-Kanone, die er zur Drohung auf einen Dummy abfeuerte, drohte er diesmal den Unaufmerksamen. Offenbar nicht nur vereinzelt blieb das schallende Gelächter beim Publikum im Halse stecken, ob des Zeitgeistes, der es für Redner nicht einfach mache: „Für uns ist der Pfad in der Bütt schmal, entweder bist du Rassist oder linksradikal“, so „Penner Paul“ über die Macht des politisch-medialen Lager-Dualismus. Penner Paul setzt Achtungszeichen bei seiner Büttenrede für den FFG Auch wenn er mit einer Paint-Gun auf die Bühne gekommen war, bleibt die stärkste Waffe von Büttenredner „Penner Paul“ das Wort. Foto: Martin Kappel Die Büttenrede arbeitete sich natürlich auch an der Bundespolitik ab, die mit Beiträgen zu Andreas „der kommt uns richtig teuer“ Scheuer oder Sigmar „der mit dem unmoralischen Gestank“ Gabriel aufhorchen ließ. Wiederum Frauen wie die „Flinten-Uschi“ und AKK hätten das Bundeswehr-Debakel verschärft. Dem „Zirkusclown“ Mike Mohring attestierte „Penner Paul“ schon jetzt, die CDU zu einer Randgruppe neben der SPD gemacht zu haben und dass dieser bald eine Nummer beim Arbeitsamt ziehen müsse. Deutlich auch die Warnung an die Politik, endlich die Probleme im Land zu lösen. Sonst war der jüngst entstandene große Haufen Exkremente in Thüringen nur der Anfang. Bei ihrem ersten Besuch einer FFG-Faschingsveranstaltung kam diese sympathische Truppe voll auf ihre Kosten. Foto: Martin Kappel Ein Achtungszeichen gab es außerdem in Richtung des baldigen Rentners Rüdiger Eisenbrand, den die politischen Trümmer seines letzten Karriereabschnitts wohl wenig interessieren dürften, sowie seine Nachfolger und die Verwaltung. Diese sollten es sich besser nicht trauen, nach dem Vorbild des Campus-Kinderlandes in Erfurt Faschingskostümierungen in Kindergärten wegen politischer Korrektheit zu verbieten. Für diesen Fall drohe es Ungemach.