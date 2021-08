Neue Sitzgruppe in Oettern übergeben

Oettern. Die Gemeinde dankt dem Rotary Club Apolda-Weimarer Land für die Neuausstattung am Spielplatz.

Auf dem Spielplatz in Oettern ist die vom Rotary Club Apolda-Weimarer Land gesponserte Sitzgruppe feierlich übergeben worden. Die Gemeinde hatte sich im vergangenen Jahr um die im Amtsblatt des Landkreises ausgeschriebene Sitzgruppe beworben, weil die vorhandene nach fast 30 Jahren vor dem Zusammenbruch stand.

Wegen der Vielzahl an Bewerben hatte sich der Rotary Club entschieden, drei Sitzgruppen zu sponsern. Eine davon steht nun in Oettern.

„Es ist vor allem dem großen bürgerschaftlichen Engagement in unserer Gemeinde zu danken, dass eine der Sitzgruppen Oettern zugesprochen wurde. Und vielleicht war es eine glückliche Fügung, dass gerade am Tag des nachgeholten Dorfputzes Mitglieder des Rotary Clubs unser Dorf besucht haben“, sagt Bürgermeisterin Colleen Michler. „Aber Unterstützung bei den vielfältigen Aufgaben erfahre ich seit vielen Jahren von zahlreichen Menschen in Oettern.“

Der Spielplatz wird ohnehin nicht nur von den Oetterschen genutzt, auch viele Durchreisende machen einen kurzen Abstecher von der Autobahn, um sich und ihren Kindern eine Pause zum Toben oder für ein Picknick zu gönnen. Dass dies nun auch wieder unter einem sicheren Dach möglich ist, verdankt Oettern dem Rotary Club Apolda-Weimarer Land.