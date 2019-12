Die Gelbe Reihe gibt es in Nordhäuser Buchläden.

Nordhausen. Von der Eisenbahngeschichte bis zur Siegelsammlung: Elf Autoren widmen sich in zehn Aufsätzen der Südharzer Regionalgeschichte.

Neuer Band der „Gelben Reihe“ in Nordhausen erschienen

Bei regionalgeschichtlich interessierten Südharzern, aber nicht nur bei ihnen, erfreuen sich die Publikationen aus der „Gelben Reihe“ schon über mehrere Jahrzehnte anhaltender Beliebtheit. Noch rechtzeitig vor Weihnachten ist jetzt der 44. Band der „Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen“ – so der offizielle Titel – erschienen. Das teilte jetzt Hans-Georg Backhaus vom Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein mit.

Demnach sind es dieses Mal elf Autoren, die in zehn Aufsätzen die Ergebnisse ihrer tiefgründigen Recherchen präsentieren. Den Auftakt macht Hans-Jürgen Reinhardt mit seiner Abhandlung über „Die Goldene Aue in Geschichte und Gegenwart“ und beleuchtet dabei eine Zeitspanne von vor zwei Millionen Jahren bis in die Gegenwart.

„Äußerst beliebt sind Abhandlungen über die Eisenbahngeschichte“, spiegelt Backhaus die Erfahrung seines Vereins wider. Diese Thematik sei im aktuellen Band gleich zweimal vertreten. So stellt Vorstandsmitglied Paul Lauerwald einen Abriss über „150 Jahre Eisenbahn Nordhausen – Erfurt“ vor. Und Michael Reinboth ergänzt das Thema mit „Keine gewöhnliche Bahnlinie. 150 Jahre Südharzstrecke Nordhausen – Northeim“.

Auch der Vorsitzende der Nordhäuser Geschichtsenthusiasten, Hans-Jürgen Grönke, kommt in der aktuellen Reihe zu Wort. Er hat sich mit einer Bildungsstätte näher befasst und seinen Beitrag mit dem Titel „100 Jahre Volkshochschule in Nordhausen“ versehen. Eine umfangreiche Dokumentation des Vorstandsmitglieds und Nordhäuser Stadtarchivars Wolfram G. Theilemann befasst sich dagegen mit „Nicht ganz weg. Das ‘Gesamtverzeichnis’ zu Registratur, Archiv und Bibliothek der evangelischen Nicolai-Gemeinde Nordhausen aus 1944 (Dokumentation)“.

Jost-Dieter Rudloff hat seinen Beitrag mit einer Fragestellung versehen „Warum wurde Nordhausen eine Woche vor Kriegsende 1945 in Brand gesetzt? Informationen und Überlegungen“. Jürgen John wiederum stellt in einem zweiten Teil weitere Ergebnisse seiner Forschungen zum Nordhäuser Denunzianten – „Fall Puttfarcken“ 1946 – vor. Der erste Teil dieser Betrachtung war bereits im 43. Band der „Gelben Reihe“ erschienen.

Die beiden Autoren Dieter Weber und Hans Christoph Rieger haben sich in einem ersten Teil mit der Thematik „Die Wiedererstehung der ‘Schlaraffia Nordhusia’ nach 1945 bis zu ihrem Erlöschen in den 1970er-Jahren“ mit diesem Männerbund beschäftigt. Über die „Erinnerungskultur in der DDR. Eine Nordhäuser Kommission zur Geschichte der Arbeiterbewegung“ weiß Saskia Zweck zu berichten.

Wolfram Theilemann meldet sich im Buch zudem ein zweites Mal zu Wort und beschließt den Reigen der diesjährigen Beiträge mit „Wieder da. Die Siegelsammlung des Stadtarchivs Nordhausen im Umbruch“. „Der insgesamt 222 Seiten umfassende 44. Band ist in bester Qualität wieder im Verlag Steffen Iffland Nordhausen erschienen“, schwärmt Backhaus. Allerdings sei der Buchdeckel verändert worden. So wurde diesmal auf die ansonsten vorherrschende Farbe Gelb verzichtet. Stattdessen ziert die Vorderseite ein Schwarz-Weiß-Foto und der Buchrücken präsentiert einige historische Siegel in Farbe aus der Nordhäuser Sammlung.

Als Herausgeber fungieren wieder der Geschichts- und Altertumsverein und das Stadtarchiv Nordhausen. Die redaktionelle Verantwortung lag in den Händen von Hans-Jürgen Grönke, Paul Lauerwald, Marie-Luis Zahradnik und Wolfram Theilemann.

Die Publikation ist ab sofort in den Nordhäuser Buchhandlungen Rose und Hartmann sowie im Museum Tabakspeicher zum Preis von 15 Euro erhältlich. Ebenso bei den Vereinsabenden der Geschichtsfreunde jeweils am zweiten Dienstag im Monat.