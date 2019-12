Neues Fitnessstudio für Nordhausen: Jungunternehmer investiert rund eine Million Euro

Fehlenden Mut kann man Tobias Rautenstrauch nicht vorwerfen: Rund eine Million Euro hat der Braunschweiger mitgebracht, als er kürzlich nach Nordhausen kam. Mit gerade einmal 28 Jahren. Und stecken will er das Geld in eine Lagerhalle in der Kyffhäuserstraße. Wo der Kfz-Großhändler Wessels und Müller in den vergangenen Jahren Autoteile zum Weiterverkauf lagerte, soll bald schon ein riesiges Fitnessstudio auf über 1600 Quadratmeter entstehen.

Noch lässt hier nicht viel an einen solchen Sporttempel denken: Seit dem Umzug des Zulieferunternehmens ins Bielener Gewerbegebiet im Frühjahr ist die Halle zurückgebaut worden. „Bei unserer ersten Besichtigung standen hier noch Hochregallager und Fahrzeugteile“, so Rautenstrauch. Er putzt gerade die Fenster des Eingangsportals, als wir ihn treffen. Auf der Rückseite der Halle dagegen sind einige Scheiben längst schon defekt.

Branche von Pike auf kennengelernt

Dennoch: Als Übermut würde er seine Idee wohl trotzdem nicht bezeichnen: Dafür kenne er die Branche schon zu gut. Immerhin hat er sie von der Pike auf erlernt: Mit Studienabschlüssen unter anderem als Bachelor in Fitnessökonomie und Master in Prävention und Gesundheitsmanagement arbeitet Rautenstrauch seit 2011 bei der in Braunschweig entstandenen Studiokette „Fitnessloft“. In Gifhorn wird er Leiter der Niederlassung. Die ist damals eine von wenigen der Kette. Mittlerweile jedoch betreibe Fitnessloft 30 Studios deutschlandweit, so etwa in Göttingen, Hannover, Hamburg oder Köln, erzählt Rautenstrauch, der im Unternehmen aufsteigt: Auf seinem Karriereweg durch die Kette habe er schon die Themen Einkauf und Expansion betreut sowie ein eigenes Franchise-Modell entwickelt. Der erste Franchise-Nehmer wird er selbst, hier in Nordhausen. „Hätte ich diese Erfahrungen nicht, würde ich auch diesen Schritt nicht wagen“, sagt er schließlich.

Thüringen: sportliches Entwicklungsland

Auch ein anderer Faktor lässt ihn die Unternehmung mit Zuversicht anpacken – die Mitbewerber. Denn vor seinem Gang nach Nordhausen habe er sich mehrere Städte angeschaut. Das Ergebnis seiner Analyse: Nur hier hat er eine geeignete Immobilie gefunden, und die Abdeckung der Region mit Fitnessstudios lässt seiner Ansicht nach ein weiteres zu. Um dies zu untermauern, zitiert Rautenstrauch Branchenstatistiken. Demnach sind rund 12,7 Prozent der Bundesdeutschen Mitglieder im Fitnessstudio. „In Thüringen sind es nur etwa 8,9 Prozent. Da lässt sich noch viel entwickeln.“

Zumal sich Rautenstrauch nicht als Konkurrent zu etablierten Studios wie „Injoy“ oder dem Schwesterunternehmen „Injoy Xpress“ versteht, vielmehr wolle er preislich und von den Angeboten eine Lücke zwischen beiden besetzen. Überzeugen will Rautenstrauch zudem mit seinem Konzept der Loft-Atmosphäre und einer Lounge, die selbst einen Billardtisch bereithält. „Mit dem Design und der familiären Atmosphäre erschaffen wir den Mitgliedern ihr zweites Wohnzimmer“, nennt er seine Vision.

Eigener Bereich nur für Damen

Sport getrieben werden darf natürlich auch: Hierfür sieht Rautenstrauch beispielsweise einen 170 Quadratmeter großen Kursraum vor, in dem unter anderem die vom ehemaligen neuseeländischen Diskuswerfer Les Mills entwickelten Sportprogramme angeboten werden sollen. Ein klassischer Bauchtrainingsbereich werde darüber hinaus mit Vibrationsmatten bereichert. 40 Cardio-Geräte verspricht Tobias Rautenstrauch allein den Ausdauer-Fans. All diese Angebote umrahmen einen chipgesteuerten Trainings-Zirkel, während in der Nachbarhalle das Hanteltraining stattfindet und ein abgetrennter Fitnessbereich nur für Damen vorgesehen ist. Viele Frauen wünschen sich einen solchen intimeren Ort zum Sport, weiß Rautenstrauch, der dieses Trainingserlebnis mit einem Wellness-Bereich abrunden will. Der künftige Studioleiter verspricht eine finnische Sauna und zwei Sonnenbänke mit Collagen-Funktion.

Eröffnung im ersten Quartal 2020 geplant

Geht alles nach Plan, will Tobias Rautenstrauch sein Studio im ersten Quartal kommenden Jahres eröffnen. Eine mit dem Bau von Fitnessstudios erfahrene Firma leite die künftige Sanierung, so dass er mit einer Fertigstellung zwischen 1. und 15. März rechnet. Doch schon jetzt können sich Interessierte bei Sonderangeboten für eine Mitgliedschaft anmelden, lädt er ein.

Mehr Informationen zum geplanten Studio finden Sie im Internet unter www.fitnessloft.de/nordhausen. Tobias Rautenstrauch lädt auch zu Führungen durch die Halle, um sein Konzept vorzustellen: Jeden Montag im Dezember (14 bis 20 Uhr) sowie sonntags (12 bis 18 Uhr, am 22. Dezember jedoch von 15 bis 19 Uhr) sowie am Dienstag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.