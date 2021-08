Neues Gastgeberverzeichnis für den Südharz geplant

Nordhausen. Anbieter können sich an den Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser wenden, um sich eintragen zu lassen.

Ab sofort bietet der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser die Möglichkeit, sich mit einem Eintrag im neuen Gastgeberverzeichnis für die Jahre 2022 und 2023 zu präsentieren. Neben Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern werden auch Kinder-, Jugend- und Gruppenunterkünfte sowie Camping- und Wohnmobilstellplätze vorgestellt, sowohl gewerbliche als auch private Angebote. Das Gastgeberverzeichnis wird unter anderem bei Messen, Veranstaltungen und in den Tourist-Informationen der Region verteilt sowie auf Anfrage deutschlandweit verschickt.

„Unser neues Gastgeberverzeichnis wird Lust auf Urlaub im Südharz und Kyffhäuser mit all seinen zahlreichen Facetten machen“, so Marco Wohlenberg, Geschäftsstellenleiter des Tourismusverbandes Südharz-Kyffhäuser. „Einen Eintrag bekommen Gastgeber schon ab 150 Euro. Für Mitglieder unseres Tourismusverbandes ist die Anzeige sogar kostenfrei. Wir freuen uns über neue Übernachtungsangebote in unserer Region, die sich im Gastgeberverzeichnis präsentieren wollen.“ Im Januar soll das neue Gastgeberverzeichnis erscheinen.

Interessierte Vermieter und touristische Leistungsanbieter, die ihre Unterkunft im Gastgeberverzeichnis Südharz Kyffhäuser vorstellen wollen, können sich dazu an den Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser wenden, per E-Mail an info@region-suedharz-kyffhaeuser.de sowie telefonisch an Marco Wohlenberg unter 03632 / 741 317, und Christian Schelauske unter 03631 / 911 1112.