Nordhäuser Projekt ermöglicht Sonnenstrom im Welfenweg

Mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nordhäuser Mehrfamilienhauses im Welfenweg 17 bis 27 starteten am Montag die beiden Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) und der Energieversorgung Nordhausen (EVN) eine weitere Kooperation. Geht es nach SWG-Chefin Inge Klaan und EVN-Chef Rolf Göppel, so ist dies der Auftakt für noch mehr Solaranlagen auf den Dächern des kommunalen Wohnungsunternehmens nach diesem Muster, bei dem die Mieter von Stromvergünstigungen profitieren können. Konkret seien das 1,5 Cent pro Kilowattstunde weniger als im Normaltarif, wenn sie sich für den Ökostrom entscheiden.

Etwa 22 von 48 Mietern aus diesem Haus haben das bereits getan, so Klaan. Sie erwähnt, dass die gut 500 Quadratmeter große Solaranlage auch Teil des Klimaschutzprojektes der Stadt ist. Gleichzeitig verweist die SWG-Geschäftsführerin aber auch auf die nächste Stadtratssitzung am Mittwoch, da dort die Wirtschaftspläne beider Gesellschaften für die kommenden Jahre auf der Tagesordnung stehen und diese Grundlage für die Realisierung weiterer Projekte seien. In Aussicht stellte Klaan beispielsweise das neue Wohngebiet im Gumpetal, aber auch die SWG-Wohnhäuser in der Kranichstraße, da bei allen Objekten die Dachausrichtung hierfür ideal sei.

Die Photovoltaikanlage im Welfenweg hat die EVN von Oktober bis November auf dem Dach installiert. Investiert wurden rund 55.000 Euro. Der dort produzierte Strom wird direkt im Haus verbraucht. Der nicht abgenommene Ökostrom wird in das Netz der Nordhausen Netz GmbH eingespeist. Die Anlage verfügt über eine Maximalleistung von 60.000 Kilowattstunden im Jahr und könnte damit theoretisch sogar die gesamte jährlich benötigte Strommenge aller Mieter produzieren, die bei rund 55.000 Kilowattstunden liegt.