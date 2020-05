Maik Ahne vom Horizont-Verein entwickelt derzeit gemeinsam mit der Agentur Aturis eine Ehrenamtsplattform. Diese trägt den Titel Air, was für Aktiv in der Region steht.

Onlineplattform bringt Menschen im Südharz zusammen

Wer die Internetseite www.air-nordhausen.de aufruft, findet darauf derzeit nur spärliche Informationen. Der einzige Inhalt besteht aus den drei Buchstaben Air, der Abkürzung für Aktiv in der Region, und einem dazugehörigen Logo. Dieses zeigt eine gelbe und eine grüne Hand. Sie umschließen die Buchstaben Air. Darunter findet sich folgender Satz: Hier entsteht für Sie die neue Ehrenamtsplattform für Nordhausen und Umgebung.

An der Umsetzung des Modellprojektes wird hinter den Kulissen eifrig gearbeitet, versichert Maik Ahne vom Horizont-Verein. Seit Herbst vergangenen Jahres tüftelt er an dem Vorhaben, das er als Ergänzung zu der bereits bestehenden Freiwilligenagentur mit Sitz im Mehrgenerationenhaus in der Hohensteinerstraße sieht. Deren Schwerpunkt liegt in der Beratung von Ehrenamtlichen, nicht aber in der Vermittlung. Hier soll das neue Portal ansetzen. „Das Ziel ist es, eine Onlineplattform zu schaffen, auf der wir Ehrenamtliche und diejenigen, die Stellen anbieten, zusammenkommen“, erläutert der Projektverantwortliche.

So sollen Interessierte hier schnell mit ein paar Klicks eine passende Tätigkeit auf ehrenamtlicher Basis im Kreis Nordhausen finden. Anbieter auf der Suche nach Ehrenamtlichen wiederum können auf der Plattform ihre Stellen veröffentlichen. Aber auch Engagierte auf der Suche nach einer einmaligen Betätigung bei einer bestimmten Veranstaltung sollen künftig auf dem Portal das Passende für sich finden.

Erster Testlauf startet noch in diesem Sommer

Gemeinsam mit der Agentur Aturis wird nun an der Umsetzung des Projektes getüftelt. Der Zeitplan steht. Bis Ende des Jahres muss die Ehrenamtsplattform fertig sein. „Da läuft das Projekt aus, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird“, erläutert Maik Ahne. Für die Mitarbeiter der Agentur bedeutet das nun jede Menge Arbeit. „Durch Corona hat sich auch dort einiges verzögert“, gibt der Projektverantwortliche einen Einblick. Doch nun soll das Portal in den kommenden Wochen noch mehr Gestalt annehmen.

Die Nutzer finden dort künftig allgemeine Informationen über das Ehrenamt und können nach Angeboten suchen. Den Verantwortlichen schwebt vor, die Suche nach geeigneten Stellen in Kategorien einzuteilen. Wer das Portal nutzen möchte, braucht sich zudem dafür nicht zu registrieren. Träger wiederum haben die Möglichkeit, ihre offenen Stellen hochzuladen. „Sie erhalten dafür einen eigenen Zugang“, blickt Maik Ahne voraus. Die Plattform soll künftig nicht nur auf dem PC, sondern auch auf dem Telefon oder dem Tablet aufgerufen werden können. „Sie wird aber aus Kostengründen nicht wie eine App im Playstore herunterzuladen sein“, stellt Maik Ahne klar.

Noch diesen Sommer wollen die Verantwortlichen die Ehrenamtsplattform das erste Mal einem Testlauf unterziehen. Im Herbst ist ein weiterer geplant. „Wir wollen noch genügend Zeit haben, um Mängel zu beseitigen, bevor das Portal endgültig zum Ende des Jahres an den Start geht“, nennt der Projektverantwortliche den Grund für die Testläufe. Um das Portal bekannt zu machen, wird zudem eine Werbekampagne angestrebt.

Ab sofort sind die Verantwortlichen auf der Suche nach gemeinnützigen Einrichtungen und Institutionen jeder Art, Städte und Kommunen sowie Kirchen, die offene Stellen im Ehrenamt haben und für deren Besetzung das Portal nutzen wollen. „Bevorzugt geht es um den ländlichen Raum“, betont Maik Ahne. Kleinere Träger sollen auf diese Art und Weise eine Chance bekommen, ihre Stellen besetzen zu können. Auf der anderen Seite werden Menschen gesucht, die sich gern engagieren und die Plattform testen würden. Vorausgesetzt wird ein technisches Grundverständnis.

Wer Interesse hat, kann sich bei Maik Ahne per E-Mail an fwa@horizont-verein.de oder telefonisch unter der 03631/46 67 45 melden.